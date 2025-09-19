Le Havre. Il récupère de vieux cadres pour en refaire des vélos

Redonner vie à de vieux vélos. C'est le défi du Havrais Thomas Catelain. Il a créé il y a un an son atelier "Prépare tes Guiboles", au Havre. Il récupère de vieux cadres de vélos en acier, des années 80 et 90, pour en construire des nouveaux, notamment des vélos-cargos. La démarche se veut écologique. "Dans la pratique du vélo il y a l'aspect sportif mais aussi environnemental pour consommer le moins d'énergie fossile possible. Il y a aussi le fait de récupérer des cadres de vélos qui étaient destinés à la casse. Ils peuvent revivre."

Tout est personnalisable

Lui qui était chimiste dans le milieu médical, s'est pris de passion pour l'acier. "Dans l'acier, il n'y a pas de limite. Les vieux cadres, on peut les transformer, les améliorer, y ajouter des espaces de stockage. Je peux aussi partir de tubes en acier de très haute qualité pour faire des vélos sur mesure."

Thomas Catelain apporte beaucoup de soins à ses réalisations. "Tout est refait à neuf. L'objectif est de repartir avec un vélo, certes d'occasion, mais comme s'il sortait du magasin avec un changement de vitesses fluide, un freinage parfait et une bonne peinture. Je travaille avec des peintres havrais pour avoir la qualité et pouvoir personnaliser."

Ce travail de qualité à un prix. Il faut compter au minimum 1 500 euros pour la création d'un vélo-cargo. Le prix évolue selon les envies des clients puisque tout est personnalisable. L'autodidacte propose aussi de la réparation de vélo. "Si votre cadre est cassé ou si vous voulez personnaliser votre deux-roues. Ce qu'il y a de bien dans les vélos en acier, c'est que l'on peut tout réparer. Il est fait pour durer des dizaines d'années."

Pratique. Atelier "Prépare tes Guiboles" auvHavre - Prise de rendez-vous au 06 85 43 62 47.