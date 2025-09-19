En ce moment JE COURS KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Il récupère de vieux cadres pour en refaire des vélos

Mobilité. Il y a un an, Thomas Catelain a lancé son atelier "Prépare tes Guiboles" au Havre. Il collecte de vieux cadres de vélos des années 80 et 90 pour leur redonner vie. Une démarche écologique.

Publié le 19/09/2025 à 11h22 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Il récupère de vieux cadres pour en refaire des vélos
Thomas Catelain redonne vie à de vieux cadres de vélos dans son atelier "Prépare tes Guiboles". - Gilles Anthoine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Redonner vie à de vieux vélos. C'est le défi du Havrais Thomas Catelain. Il a créé il y a un an son atelier "Prépare tes Guiboles", au Havre. Il récupère de vieux cadres de vélos en acier, des années 80 et 90, pour en construire des nouveaux, notamment des vélos-cargos. La démarche se veut écologique. "Dans la pratique du vélo il y a l'aspect sportif mais aussi environnemental pour consommer le moins d'énergie fossile possible. Il y a aussi le fait de récupérer des cadres de vélos qui étaient destinés à la casse. Ils peuvent revivre."

Tout est personnalisable

Lui qui était chimiste dans le milieu médical, s'est pris de passion pour l'acier. "Dans l'acier, il n'y a pas de limite. Les vieux cadres, on peut les transformer, les améliorer, y ajouter des espaces de stockage. Je peux aussi partir de tubes en acier de très haute qualité pour faire des vélos sur mesure."

Thomas Catelain - atelier "Prépare tes Guiboles"

Thomas Catelain apporte beaucoup de soins à ses réalisations. "Tout est refait à neuf. L'objectif est de repartir avec un vélo, certes d'occasion, mais comme s'il sortait du magasin avec un changement de vitesses fluide, un freinage parfait et une bonne peinture. Je travaille avec des peintres havrais pour avoir la qualité et pouvoir personnaliser."

Ce travail de qualité à un prix. Il faut compter au minimum 1 500 euros pour la création d'un vélo-cargo. Le prix évolue selon les envies des clients puisque tout est personnalisable. L'autodidacte propose aussi de la réparation de vélo. "Si votre cadre est cassé ou si vous voulez personnaliser votre deux-roues. Ce qu'il y a de bien dans les vélos en acier, c'est que l'on peut tout réparer. Il est fait pour durer des dizaines d'années."

Pratique. Atelier "Prépare tes Guiboles" auvHavre - Prise de rendez-vous au 06 85 43 62 47.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Le Havre. Il récupère de vieux cadres pour en refaire des vélos
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple