Près de Caen. Il vend 5 000 poiriers et pommiers pour les sauver

Certains peuvent le voir comme une aubaine, lui le vit comme un coup dur. En raison d'un différend avec le propriétaire de la parcelle, Nicolas Letourneur, exploitant de la Crête de Fontenay, à Fontenay-le-Marmion, près de Caen, est contraint de se séparer de cinq hectares de poiriers et de pommiers.

Cinq hectares à déraciner

Il a fallu déraciner 5 000 arbres.

Alors, il a eu une idée de génie. Plutôt que de tout raser ou de les broyer, il a décidé de vendre ses pieds aux particuliers. Il a fallu déraciner 5 000 arbres pour les replanter ensuite. Ces arbres, d'une hauteur de 3,5 m de haut pour 1 m de large, ont été plantés il y a une quinzaine d'années. Une fois replantés, "ils pourront produire des fruits dès la saison prochaine", précise l'exploitant.

Pour lui, c'est un manque à gagner énorme. Il perd 10 % de sa surface de production d'une taille de 55 hectares. "C'est entre 10 et 15 % de perte de chiffres d'affaires dans les années à venir", explique celui qui produit 2 000 tonnes de poires et de pommes à manger par an, sans compter les litres de jus de pomme et de poire.

La vente a lieu ce vendredi 4 novembre. Elle a démarré au matin, de 9 heures à 12 heures, et se poursuit de 13 h 30 à 17 heures. Il est conseillé de se munir d'une remorque ou d'une camionnette. La taille des arbres ne permet pas de les transporter dans le coffre d'une voiture. En cas de succès, la vente pourra être prolongée.