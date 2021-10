Caen. Découvrez la France du bout du monde à la Foire internationale de Caen

Martinique, Guadeloupe, Guyane ...l'Outre-Mer sera à l'honneur de la Foire internationale de Caen (Calvados) qui se déroule du 15 au 24 septembre 2017, au Parc des Expositions. Pour cette édition, 414 exposants sont attendus.

Les organisateurs ont dévoilé un peu plus, lundi 24 avril 2017, le thème de l'exposition-événement qui va parcourir les dix jours de foire : "la France du bout du monde". "Pour chaque pays, il y aura un focus sur la faune et la flore parce que ce sont des territoires qui ont une nature magnifique à nous faire découvrir. L'accent sera également mis sur les cultures pluriethniques qui font que l'Outre-Mer c'est la France mais c'est aussi un peu plus que la France", explique Grégory Berkovicz président directeur de Caen Events et l'un des organisateurs de la Foire internationale.

Trouver un thème qui intéresse tous les publics

"Ce qui est difficile d'années en année c'est de trouver, dans le renouvellement d'animations et d'activités, des thématiques qui intéressent les différents publics. À la foire internationale de Caen, il y a des enfants qui viennent avec leurs parents, des jeunes adultes qui viennent pour découvrir tout le pôle développement durable habitat, il y a aussi des séniors... Cette année on a voulu mettre l'accent sur la musique qui réunit tout le monde et ça collait finalement assez bien avec le thème de la France du bout du monde".

Parmi les nouveautés de cette édition 2017, un village dédié aux nouvelles technologies avec l'exposition d'objets connectés et une compétition nationale de e-sport.

Lancement de la soirée de présentation de la #FIC2017 @CaenEvent aux couleurs de la "France du bout du monde" #outremer ! pic.twitter.com/uhkpZPLiKO — Grégory Berkovicz (@GregBerkovicz) 24 avril 2017

