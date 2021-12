Normandie. Cindy Fabre : "Miss France apporte beaucoup, mais ne fait pas tout"

En 2004, lorsque Cindy Fabre enfile son écharpe de Miss France, ses yeux pétillent de bonheur. Elle avait tout juste 19 ans, à l'époque où Geneviève de Fontenay tenait encore les rênes du concours de beauté. L'ancienne Miss Normandie 2004, habitante de Falaise, vit désormais en Bourgogne, à Dijon.

"Miss France est une belle école"

Après une carrière à la télévision, l'ex-mannequin a pris la décision de tout quitter. Un accident domestique avant une campagne de publicité a été le déclencheur. "S'il m'arrivait quoi que ce soit, je ne pouvais pas me contenter du peu qu'il y avait sur mon CV. Miss France apporte beaucoup mais ne fait pas tout. Il faut avoir des compétences professionnelles." Retour à la réalité. Désormais âgée de 36 ans, elle mène une vie bien chargée dans l'événementiel. Elle est chef de projet chez Ema Events. "J'organise tous types d'événements pour des hôtels, des festivals, des particuliers…, explique-t-elle. Je ne suis plus dans la lumière, mais en réalité, j'ai toujours aimé taquiner les caméramans plutôt que d'être sur scène." Et pourtant, ce soir du 4 décembre 2004, elle avait rendu fière sa Normandie, malgré "le black-out" qu'elle a vécu. Elle garde en mémoire cette expérience d'un an enrichissante. "Miss France est une belle école. On apprend beaucoup, on doit s'adapter à tous types de situations. Ça change la perception que l'on a de la vie, sourit-elle. Partout où je vais, je me sens un peu chez moi." Chez elle, elle y sera au Zénith de Caen, pour l'élection Miss France 2022. Elle suivra de près Youssra Askry, Miss Normandie. "Il faut avoir cette petite épice supplémentaire pour que son nom soit glissé dans l'enveloppe. Son côté métissage peut faire la différence. Elle est pétillante et solaire quand elle sourit." Youssra Askry a un mois pour convaincre. Verdict le 11 décembre.