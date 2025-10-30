People. Dîner sur la tour Eiffel, Instagram, roses et Wikipédia : comment un inconnu a-t-il séduit l'ex-Miss France Malika Ménard ?

Ce n'était pas un plateau télé ni un événement mondain. Juste un dîner entre amis, un soir d'automne à Paris. Parmi les convives : Malika Ménard, l'ex-Miss Normandie devenue journaliste, et Karim, un homme d'affaires belgo-marocain de passage dans la capitale.

Leur histoire aurait pu ne jamais commencer. Avant cette soirée, Karim ignorait tout de la jeune femme. "Je ne suis pas branché people. On m'a conseillé de taper son nom sur Wikipédia, et là j'ai découvert qu'elle était Miss France 2010. J'ai pensé qu'elle ne me regarderait jamais", confiait-il dans les colonnes de Gala.

Et pourtant, le charme a opéré dès le premier regard.

Sous les lumières de la tour Eiffel, la conversation a coulé avec naturel. "Tout était parfait", raconte Karim à Gala. De ce dîner est né un lien fort, discret et immédiat.

Un message Instagram et un bouquet de roses : le début d'une belle histoire

Après ce premier dîner, c'est Malika Ménard qui a fait le premier pas.

Touchée par leur rencontre, elle lui envoie une demande sur Instagram, un geste que Karim a pris comme un signe. "J'ai demandé son numéro à une amie et le lendemain, je lui ai envoyé un SMS… et un bouquet de roses."

Un détail qui change tout : cette attention marque le début d'une relation simple et sincère. Leur complicité se renforce, jusqu'à devenir une évidence. En juillet 2024, le couple s'est dit "oui" à Tarifa, en Espagne, lors d'une cérémonie intime sous le soleil andalou.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑴𝒂𝒍𝒊𝒌𝒂 𝑴𝒆𝒏𝒂𝒓𝒅 (@malikamenard14)

L'amour au-delà des jugements : Malika Ménard répond avec humour

Depuis, Malika Ménard partage son bonheur sur les réseaux, sans en faire trop.

Récemment, elle a participé à la tendance Instagram "Je m'en fous de…", pour répondre aux critiques sur leur différence d'âge.

"Je m'en fous de la différence d'âge avec mon mari", a-t-elle lancé, avant de préciser : "L'amour, ça ne se regarde pas dans la tête mais au niveau du cœur."

Une réponse franche, teintée d'humour, qui résume bien la philosophie du couple.

A 38 ans, la Normande assume pleinement sa vie de femme, d'épouse et de maman. Leur petite fille, Shérazade, est née au printemps 2025, symbole d'un amour qui n'a que faire des chiffres ou des critiques.

Une demande en mariage digne d'un film

S'il fallait un décor à la hauteur de leur histoire, pour sa demande, Karim n'a pas choisi la facilité.

Il a d'abord pensé à Venise avant de juger le lieu trop cliché. Finalement, c'est à Paris, au cœur du Shangri-La, qu'il a posé un genou à terre. "Une harpiste jouait, un chef étoilé préparait le dîner… Tout était millimétré", raconte Gala.

Une scène digne d'un film romantique, conclue par des larmes de joie.

Depuis, Malika Ménard et Karim avancent main dans la main, loin du tumulte médiatique.