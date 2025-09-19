Près de Caen. "Je faisais n'importe quoi" : un homme bipolaire jugé après la découverte de drogue chez lui

En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Sécurité. Un homme de 37 ans était jugé jeudi 18 septembre pour détention et usage de stupéfiants le 23 septembre 2023 à Hérouville-Saint-Clair.

Publié le 19/09/2025 à 14h50 - Par Martine Dubos
L'homme consommait du cannabis. Il était jugé à Caen le 18 septembre dernier. - Illustration

Lors d'une enquête pour trafic de drogue, les forces de l'ordre interviennent au domicile d'un habitant d'un immeuble à Hérouville-Saint-Clair. Un homme de 37 ans mis sous curatelle s'y trouve. Son appartement est perquisitionné. Un homme jette un sac sur le balcon d'un voisin. Les policiers s'emparent de l'objet et découvrent des stupéfiants.

A lire aussi. Caen. "Si je vois que je peux dérober quelque chose, je le fais" : un voleur récidiviste devant la justice

"Je suis bipolaire"

Mis en garde à vue, le prévenu tient des propos incohérents. Au tribunal de Caen jeudi 18 septembre, il précise qu'au moment des événements, il était en pleine période de délire. "Je faisais n'importe quoi. J'avais des bouffées délirantes. La semaine suivante, j'ai décidé de me faire interner en hôpital psychiatrique. Je suis bipolaire et ce séjour m'a fait du bien. Cela m'a servi de leçon, j'ai déménagé et n'ai plus de contact avec mes anciennes relations."

Il suit scrupuleusement son traitement qu'il doit avoir à vie pour essayer de vivre le plus normalement possible. Il reconnaît que lors de l'interpellation, il fumait très régulièrement du cannabis. Il explique que dans cette période, il recevait des SDF et des personnes qu'il ne connaissait pas chez lui et que tous profitaient abusivement de son hospitalité.

N'importe quoi avec n'importe qui

Il répète que le sac retrouvé sur le balcon de sa voisine ne lui appartenait pas. Le trentenaire a sept mentions sur son casier judiciaire pour vol en réunion, recel, outrage, conduite sous alcool, sous stupéfiants. Pour le procureur, "le prévenu faisait n'importe quoi avec n'importe qui". Il a un rôle plus important, il pourrait être trafiquant. Cependant, il constate qu'il s'est extrait de son quartier.

L'avocate de la défense dit que les gens profitaient de la faiblesse de son client et qu'il a beaucoup changé. Après délibéré, l'homme est condamné à 7 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, aucun contact avec le trafiquant. Les scellés sont confisqués.

