Caen. "Si je vois que je peux dérober quelque chose, je le fais" : un voleur récidiviste devant la justice

Sécurité. Un homme de 24 ans était jugé au tribunal judiciaire de Caen, jeudi 11 septembre, pour des cambriolages à Caen en septembre et octobre 2023 et à Ifs en janvier 2024.

Publié le 12/09/2025 à 11h15 - Par Martine Dubos
Le prévenu a multiplié les vols à Caen et Ifs en 2023 et 2024. Il est incarcéré à la prison d'Argentan. - Illustration

Incarcéré à Argentan dans l'Orne, un homme de 24 ans a été jugé jeudi 11 septembre au tribunal de Caen, par visioconférence, pour des vols par ruse commis en septembre et octobre 2023 à Caen, et en janvier 2024 à Ifs.

Un mégot pour l'identifier

Le premier vol a eu lieu dans un pavillon à 3h30. Un habitant entend des chuchotements chez lui. Il se lève et constate que sa porte d'entrée a été forcée, une fenêtre est descellée. Divers objets ont été dérobés, clés de voiture, chaussures, carte bleue, carte d'identité et une somme de 115 euros. Le lendemain, le vol de la voiture d'une colocataire est constaté. Elle sera retrouvée quelques jours plus tard, fortement endommagée.

La police remarque dans le logement un mégot qui permettra d'identifier le prévenu. Celui-ci admet une tentative de vol, mais nie avoir dérobé quoi que ce soit. Une semaine après, c'est le local d'un institut thérapeutique qui est visité. Onze chèques-déjeuners, une console de jeux, un téléphone et une télévision ont disparu. Là encore, l'ADN du prévenu est retrouvé sur place.

"De la délinquance d'occasion"

A l'audience, il ne conteste pas sa présence "puisqu'il y a des preuves", mais dit qu'il est reparti sans rien. En octobre 2023, c'est un magasin restaurant qui est ciblé. Des vêtements manquent ainsi qu'une somme de 1 200€. Des prélèvements montrent l'ADN du jeune homme de 20 ans. Il admet avoir pris quelques vêtements et 180€. Pour lui, c'est "de la délinquance d'occasion". Il explique : "Si je vois que je peux dérober quelque chose, je le fais."

Début 2024, une autre association à Ifs est touchée. Portable, enceinte Bluetooth, console vidéo ou télévision sont dérobés. Grâce aux relevés du téléphone, le prévenu est identifié à nouveau. Une victime présente à l'audience ne souhaite pas se porter partie civile, mais explique que ce cambriolage a fortement perturbé sa vie.

13 mois de prison

Le procureur s'étonne de la multitude de vols. Pour lui, le préjudice d'un cambriolage n'est pas que matériel, c'est bien plus que cela. L'attitude du délinquant l'inquiète beaucoup. Après délibéré, Maxime Bisson est condamné à 13 mois de prison avec mandat de dépôt. Il devra régler 254€ pour frais de procédure. Le dédommagement de la victime du vol de voiture est renvoyé sur intérêts civils le 11 juin 2026.

