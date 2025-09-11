En ce moment Break your heart Taïo CRUZ
Lillebonne. Il est contrôlé ivre et drogué après avoir pris un rond-point à contresens, sans permis

Sécurité. Un automobiliste ivre et sous stupéfiants a été arrêté mercredi 10 septembre à Lillebonne. L'homme de 35 ans est un récidiviste. Il n'a plus de permis.

Publié le 11/09/2025 à 14h05 - Par Gilles Anthoine
Un automobiliste ivre et sous stupéfiants interpellé, il s'agissait d'un récidiviste. - Lilian Fermin

Mercredi 10 septembre vers 21h, la police a contrôlé un automobiliste qui venait de prendre un rond-point par la gauche, à Lillebonne.

Sous substances

L'homme tient des propos incohérents et ne tient pas debout. Il est contrôlé avec 1,56 gramme d'alcool par litre de sang. Ramené au poste de police, ce dernier tente de cacher un flacon et un sachet en plastique. A l'intérieur se trouvaient 1,84 gramme de cannabis et 1,25 gramme de cocaïne. Après contrôle, il s'est avéré que l'homme était positif à ces deux substances. L'homme originaire de Bolbec est un récidiviste. Il est connu de la justice pour des conduites sous stupéfiants. Il n'a pas son permis de conduire et a l'interdiction de le passer.

La voiture était en règle. Elle appartenait à un ami.

