Caen. Un conseil d'administration prévu pour calmer les tensions au Mémorial ?

Culture. Lors du dernier conseil municipal de Caen, lundi 29 septembre 2025, le maire Aristide Olivier est revenu sur les tensions avec les salariés au Mémorial de Caen. Un conseil d'administration aura lieu le 14 octobre 2025.

Publié le 30/09/2025 à 15h14 - Par Jimmy Joubert
Un conseil d'administration est attendu le 14 octobre 2025, après les alertes lancées par les salariés.

Depuis de nombreux mois maintenant, une crise interne secoue le Mémorial de Caen. Des salariés ont notamment exprimé leurs inquiétudes quant au mal-être persistant des équipes de l'établissement. Le maire de Caen, Aristide Olivier, a brièvement évoqué ce sujet en préambule du conseil municipal qui s'est tenu lundi 29 septembre. Il a indiqué que les auditions, menées depuis plusieurs mois, sont terminées et qu'un "point complet sera fait lors du prochain conseil d'administration, le 14 octobre prochain".

Toujours pas de décision

Le maire de Caen "comprend l'impatience des salariés du Mémorial qui ont fait remonter un certain nombre de difficultés". Il ajoute également : "Clairement, ma volonté est de faire cesser la souffrance au travail et que l'institution retrouve enfin sa sérénité."

Du côté de l'opposition, Rudy L'Orphelin ne comprend pas : "Les résultats sont tombés depuis longtemps, mais toujours pas de décision à l'horizon." Il commente également : "Il y a eu deux licenciements supplémentaires, des procédures qui se multiplient, une situation qui se dégrade et des salariés toujours plus inquiets." Pour le candidat écologiste aux prochaines municipales, il y a une impression de vouloir "gagner du temps" et il demande à Aristide Olivier quand il va agir.

