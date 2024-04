Tourisme. Le Guide Michelin met Caen et ses pépites à l'honneur

C'est une grande première pour la ville de Caen. Le Guide Michelin, référence dans l'univers des guides touristiques en France, a choisi Caen pour son guide "Week&Go", un petit format de 144 pages. En vente depuis le 29 mars, ce fascicule est destiné à la fois aux touristes, aux habitants et aux "nouveaux arrivants sur Caen", précise Philippe Orain, directeur des Guide Michelin voyages et culture. "Caen est une ville qui vaut le voyage avec ses trois étoiles. Son ouverture sur la mer a été l'un des points forts", assure-t-il.

135 bonnes adresses

Valorisée par son histoire, son patrimoine, sa pierre de Caen mais aussi son animation, la ville de Guillaume le Conquérant a tapé dans l'œil du Guide vert juste avant les commémorations à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement. "C'est un format idéal pour un séjour de deux à trois jours. Il sélectionne les pépites de notre territoire", se réjouit Romain Bail, maire de Ouistreham et vice-président de Caen la mer en charge des ports, du littoral et du tourisme. Ce guide pratique à transporter répertorie plus de 135 bonnes adresses de visites, d'activités, de salles de spectacle, de restaurants, bars et de lieux où dormir. Apparaissent dans ce guide des incontournables comme le Mémorial de Caen ou l'Abbaye aux Hommes, mais aussi des sites moins connus des touristes. "Nous avons mis en avant des quartiers issus de la Reconstruction, des cimetières dormants, uniques dans l'ouest de la France mais aussi cette grande maquette de Rome à l'université", ajoute Philippe Orain. Un guide qui sort des sentiers battus, sans oublier de mentionner le célèbre kebab Magic Beau Gosse, si plébiscité par le rappeur local Orelsan, ou encore Léon Gautier, emblématique membre du commando Kieffer décédé en juillet dernier.