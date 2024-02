Caen. Quel est le meilleur kebab du centre-ville ?

Les kebabs fourmillent à tous les coins de rue à Caen. Leur recette, leur sauce, leurs secrets... La rédaction en a sélectionné cinq pour vous.

Chez Aldo, le précurseur

Il est le plus petit mais surtout le premier à avoir ouvert dans le centre-ville. Chez Aldo, rue de Bras, fait succès avec la même recette depuis 1990. "On est l'un des plus vieux. On l'écrit partout !", sourit Erem Aksoy, salarié. L'une de ses spécificités : sa variété de pain. Ici, vous pouvez déguster un kebab baguette, kebab pita ou kebab panini pour les petits estomacs. "Notre recette est faite à base d'une viande 100% veau", soit la recette mythique du kebab. Et pour accompagner le tout, leur sauce blanche maison, préparée tous les matins.

Le Safran, le plus récompensé

On l'appelle "le kebab des gourmands". Elu meilleur kebab de France en 2013, 2014 et 2018, Le Safran, rue Saint-Sauveur, est le kebab le plus récompensé de la place caennaise. Son titre le plus récent est le coup de cœur du Petit Futé 2024. "On a été l'un des premiers à faire un kebab au poulet, se réjouit Marlène Janani, co-gérante de l'enseigne. On passe 1h30 pour émincer la viande, la mariner et ensuite une heure pour monter la broche." La qualité du fait maison ravit les amateurs de kebabs. Attention, point de détail, il ne prend pas la carte bleue !

Babek, le plus savoureux

Si vous voulez prendre le temps de déguster un kebab copieux mais savoureux, filez chez Babek. Ouvert depuis trois ans, rue Ecuyère, ce concept favorise le 100% fait maison, du pain jusqu'à la viande, marinée chaque jour. Inspiré du kebab berlinois qu'a découvert Etienne Godet lors d'un voyage dans la capitale allemande, ce sandwich se distingue par son lot de légumes frais. "Le trio de légumes change en fonction des saisons. En ce moment, on a des carottes, du céleri et la betterave. L'été, c'est l'aubergine et la courgette", explique-t-il. Un total régal.

Red Poule, le plus original

Situé en plein cœur du centre-ville, boulevard Maréchal Leclerc, Red Poule propose des kebabs très originaux. Il s'agit même de "shawarma", ce sont des kebabs libanais, à base de poulet ou de bœuf. Leur spécialité ? Ayman et Rime El Roz, les patrons, utilisent "une marinade secrète à base de huit épices différentes". Le tout, mariné pendant douze heures minimum avec de l'ail et des concombres. "Cela donne vraiment du goût", explique Ayman. Le tout est enveloppé dans une galette libanaise très fine et servi avec des frites maison.

Magic Beau Gosse, le plus réputé

Mis en lumière dans la chanson Du propre d'Orelsan, le kebab Magic Beau Gosse de la tour Leroy connaît un succès phénoménal depuis le début de la tournée du rappeur caennais. Baptisé "Délices de la tour" à son ouverture en 2005 puis "Magic Beau Gosse" en 2017, cet établissement fait fureur avec sa fameuse sauce magic, dont il dévoile une partie de la recette. "C'est un mélange entre une sauce blanche et sauce samouraï, mais c'est plus complexe que ça. Il y a beaucoup d'épices que l'on importe de chez nous, en Iran", précise Ahmad Pourmand, qui a repris l'affaire de son papa. Selon lui, pour faire "un bon kebab, on doit se salir les mains".

Voilà le secret de leur réussite ! Quoi qu'il en soit, les Caennais ont du choix.