Caen. Championnat de France de chou farci : une médaille d'argent pour le chef Paul Quetel

Le chef Paul Quetel, du restaurant L'Assiette au Beurre, situé au 4 rue Léon Lecornu à Caen, a participé début octobre à Paris à la finale du championnat de France de chou farci. Et il a obtenu la médaille d'argent ! Cet événement culinaire, organisé par le Groupement Les Artcutiers, rassemble 12 chefs venus de toute la France dans le but de rendre hommage à la charcuterie traditionnelle. Pendant plus de trois heures, les finalistes ont mis tout leur savoir-faire à l'épreuve pour proposer leur meilleure version de ce plat emblématique. C'est la deuxième fois que le chef caennais décroche cette médaille d'argent. Pour lui, "être sur le podium est toujours une belle expérience et chaque seconde place est très enrichissante".