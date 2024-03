Près de Caen. Fermé brutalement en octobre, le restaurant A Contre Sens a retrouvé un local

Le restaurant A Contre Sens a ouvert en 2009 dans le centre-ville de Caen. Quelques informations à connaître.

2009

Le restaurant A Contre Sens avait ouvert au 8-10 rue des Croisiers, dans le centre-ville de Caen, en 2009.

Etoiles Michelin

Anthony Caillot a obtenu sa première étoile au Guide Michelin en 2012. Depuis, elle ne l'a plus quitté. C'était la onzième année consécutive en 2023. Avec la fermeture brutale de son établissement, il est possible qu'il perde cette distinction cette année. "Ce n'est pas le plus important. Si on la perd, c'est parce que nous avons été obligés de fermer, pas parce que nous n'avons pas été bons", relativise le chef.

Salariés

Face à cette fermeture, Anthony Caillot a dû trouver une solution pour ses équipes. Tous les salariés ont été conservés. Cinq personnes ont été placées en chômage partiel. Les six apprentis cuisiniers ont trouvé une place en stage chez des confrères. Une réflexion est à mener ces prochains mois pour savoir avec quelle équipe il va repartir aux fourneaux dès la réouverture de l'établissement.