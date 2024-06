Caen. Après la fermeture d'A Contre Sens, Anthony Caillot reprend du service chez Bertine

Le chef étoilé Anthony Caillot est de retour en cuisine, celles de Bertine, sur la Presqu'île de Caen. En octobre dernier, son restaurant A Contre Sens avait dû fermer ses portes à cause d'un risque d'effondrement. "La cuisine, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, sourit-il. Mais le retour avec mes équipes me fait du bien, et le retour des clients est aussi très important."

Voulant travailler autour de la cuisine de rue, c'est Laura Grandin, gérante de l'établissement, qui le lui a permis. "Ça a matché direct entre nous", assure-t-elle. Au menu, deux plats : un bouillon et un kebab revisité. "Je pense à ce concept depuis longtemps. Nous sommes des cuisiniers gastronomiques, mais nous savons faire de la cuisine simple, qui se mange sur le pouce. La cuisine de rue doit être de qualité, et saine", poursuit le chef, énormément séduit par le lieu "calme et déconnecté", où l'on voit "les bateaux passer".

Parallèlement à ce retour, Anthony Caillot recherche toujours un local pour rouvrir son établissement A Contre Sens. "Ça se fera en son temps."