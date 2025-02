Caen. A Contre Sens, restaurant du chef étoilé Anthony Caillot, rouvre sur la Presqu'île

Durant onze années de suite, Anthony Caillot était auréolé d'une étoile Michelin, aux fourneaux de son établissement nommé A Contre Sens, à Caen. Mais le 7 octobre 2023, cataclysme. La façade de son immeuble, au 8-10 rue des Croisiers, menace de s'effondrer, et entraîner le reste dans sa chute. L'établissement doit fermer ses portes.

Coup de foudre sur la Presqu'île

S'il avait trouvé un nouveau local en périphérie de Caen et pensait rouvrir A Contre Sens l'année dernière, Anthony Caillot a dû patienter. Passé en attendant par les fourneaux de Bertine, le cuisinier est tombé amoureux de la Presqu'île, au point de vouloir y installer son restaurant.

C'est désormais chose faîte : A Contre Sens rouvre ce jeudi 20 février à midi, au 37 quai François Mitterrand, en lieu et place de Basilic & Co, et vous accueille midis et soirs du mercredi au samedi.

On y mange des menus en trois, cinq ou sept temps, à partir de 52€, jusqu'à 98€. La recette ne change pas, Anthony Caillot cuisine toujours des aliments de saison, locaux, et prône une "cuisine de sens".