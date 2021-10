Normandie. Consommation d'alcool : un jeune de 17 ans sur 10 boit régulièrement

Le nombre de Normands âgés de 18 à 75 ans qui consomment quotidiennement de l'alcool diminue depuis une vingtaine d'années selon l'Agence régionale de santé. Leur nombre passe même sous la moyenne nationale.

L'alcool fort prisé

Mais tous les indicateurs ne sont pas au vert pour autant. La région se distingue par une importante consommation d'alcool fort (deuxième région derrière les pays de Loire) et par une consommation d'alcool supérieure à la moyenne nationale chez les jeunes de 17 ans. 7,9 % des adultes normands consommaient quotidiennement de l'alcool en 2017, soit le plus faible taux en France derrière l'Ile-de-France. 35,9 % des adultes de 18 à 30 ans consommaient de manière hebdomadaire.

Une consommation importante chez les jeunes

Concernant les jeunes de 17 ans, 87,8 % avaient déjà bu de l'alcool au moins une fois dans leur vie et 10,6 % en buvaient régulièrement (soit au moins 10 usages au cours du dernier mois). 19,6 % de ces jeunes buvaient six verres ou plus en une seule occasion au moins trois fois par mois. Tous ces chiffres sont supérieurs à la moyenne nationale.

L'alcool représente pourtant un véritable danger. En Normandie, la mortalité et la morbidité dues à l'alcool sont supérieures à 20 %, un chiffre au-dessus de la moyenne des autres régions. Les taux d'incidence et de mortalité des cancers associés à l'alcool (lèvres-bouche-pharynx...) étaient plus élevés chez les hommes et supérieurs à la moyenne nationale.