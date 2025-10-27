Santé. Un concert solidaire organisé au Tréport contre le cancer du poumon

Dès 18h30, les portes de la salle Reggiani au Tréport s'ouvriront pour accueillir le public autour d'un concert éclectique et festif. Au programme : Swing Machine, Arythmi Music Band, For The Hackers, et un final dansant avec DJ FLB.

L'entrée se fera sans réservation, contre un don libre reversé au profit de l'association David Henin. Les bénéfices permettront de soutenir le centre Henri-Becquerel de Rouen, engagé dans la recherche et l'accompagnement des malades. Une buvette et un espace restauration rapide seront également proposés pour profiter pleinement de la soirée.

Un hommage porteur d'espoir

Créée par Evan Henin en mémoire de son père, David Henin, disparu en décembre dernier après un combat contre le cancer du poumon, l'association porte une volonté forte : transformer la douleur en solidarité.

Entouré de ses proches, Evan a imaginé cet événement comme un premier élan collectif, à l'image de son père : humain, joyeux et généreux. Une belle façon de prouver que la culture peut, elle aussi, être un puissant moteur d'espoir.