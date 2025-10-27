En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Santé. Un concert solidaire organisé au Tréport contre le cancer du poumon

Loisir. Samedi 15 novembre, la salle Reggiani du Tréport accueillera une soirée musicale placée sous le signe de la solidarité. L'association David Henin organise un grand concert caritatif pour soutenir la lutte contre le cancer du poumon.

Publié le 27/10/2025 à 09h55 - Par Aline
Santé. Un concert solidaire organisé au Tréport contre le cancer du poumon
Samedi 15 novembre, un grand concert caritatif est organisé par l'association David Henin afin de soutenir la lutte contre le cancer du poumon, à la salle Reggiani du Tréport. Le groupe For The Hackers est l'une des têtes d'affiche. - For The Hackers - Roax Tour

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dès 18h30, les portes de la salle Reggiani au Tréport s'ouvriront pour accueillir le public autour d'un concert éclectique et festif. Au programme : Swing Machine, Arythmi Music Band, For The Hackers, et un final dansant avec DJ FLB.

L'entrée se fera sans réservation, contre un don libre reversé au profit de l'association David Henin. Les bénéfices permettront de soutenir le centre Henri-Becquerel de Rouen, engagé dans la recherche et l'accompagnement des malades. Une buvette et un espace restauration rapide seront également proposés pour profiter pleinement de la soirée.

Un hommage porteur d'espoir

Créée par Evan Henin en mémoire de son père, David Henin, disparu en décembre dernier après un combat contre le cancer du poumon, l'association porte une volonté forte : transformer la douleur en solidarité.

Entouré de ses proches, Evan a imaginé cet événement comme un premier élan collectif, à l'image de son père : humain, joyeux et généreux. Une belle façon de prouver que la culture peut, elle aussi, être un puissant moteur d'espoir.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Santé. Un concert solidaire organisé au Tréport contre le cancer du poumon
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple