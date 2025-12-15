[Photos]. Un véhicule et des voiliers en feu sur le port Chantereyne à Cherbourg

Un important incendie s'est déclaré ce lundi 12 décembre vers 5h sur le port Chantereyne à Cherbourg-en-Cotentin. Le sinistre a concerné un véhicule utilitaire et un voilier de 6 mètres, tous deux entièrement embrasés à l'arrivée des secours. Le feu s'est également propagé à un second voilier de 20 mètres, partiellement embrasé avec un risque de propagation vers deux algécos situés à proximité, contenant notamment du matériel pyrotechnique. L'intervention rapide des 23 sapeurs-pompiers mobilisés a permis de maîtriser et l'incendie et d'éviter toute propagation supplémentaire.

Quelques traces après les flammes

A 8h30, la majorité des traces de l'incendie avait été enlevée. Une légère odeur de brûlé et quelques morceaux de bois noircis témoignaient encore du passage des flammes.

L'incendie s'est déroulé sur le port de plaisance de Cherbourg. - Julien Rojo

Quelques bûches témoignaient encore de la violence des flammes. - Julien Rojo