People. Magloire raconte pourquoi le camembert de Normandie a "failli lui coûter la vie"

Invité par Jordan De Luxe, un interviewer, le 10 juillet dernier, Magloire est revenu sur un moment marquant de sa vie : un Accident ischémique transitoire (AIT), souvent confondu avec un AVC. "Il faut prendre ça comme une alerte", a-t-il expliqué, conscient que son surpoids est un facteur aggravant.

Même s'il assure ne garder aucune séquelle, l'animateur reconnaît avoir frôlé le pire : "Quand vous approchez des 200kg, vous vous dites : 'Je suis mort.'"

Le poids du camembert : une passion dangereuse

Au fil de l'entretien, Magloire a révélé l'un des symboles de sa prise de poids : le camembert de Normandie. Durant l'époque du Morning Live, marqué par des réveils à 3 heures du matin, il a trouvé refuge dans ce fromage emblématique.

"J'avais une obsession pour le sandwich au camembert. Le camembert m'a fait beaucoup de mal, je dirais même que le camembert m'a tué", confie-t-il avec gravité. Une gourmandise qui a contribué à un véritable effet yo-yo sur la balance.

L'obésité et le regard du monde médical

Au-delà de l'anecdote culinaire, Magloire dénonce aussi la stigmatisation dont souffrent les personnes obèses. Selon lui, le milieu médical reste "malveillant" et souvent incapable de comprendre la réalité des patients en surpoids.

En partageant son expérience, il souhaite rappeler qu'il n'est pas seul dans ce combat : "Je vous en parle, pas par voyeurisme, mais pour dire aux gens isolés que cela arrive à tout le monde."

Un témoignage entre prévention et sincérité

S'il assure avoir perdu du poids depuis ses années les plus sombres, Magloire reste lucide sur la fragilité de sa santé. Son témoignage résonne comme un avertissement, mais aussi comme une preuve de résilience. Entre sa passion dévastatrice pour le camembert normand qu'il raconte néanmoins avec humour, et sa volonté de se reprendre en main, il illustre les difficultés quotidiennes liées à l'obésité avec franchise et second degré.