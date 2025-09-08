En ce moment Butterfly (feat Rori) SUPERBUS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

People. Magloire raconte pourquoi le camembert de Normandie a "failli lui coûter la vie"

Société. Fin juillet, la star de la télévision Magloire a évoqué sans détour son combat contre le surpoids. Entre confidences sur un accident cérébral et surtout sur sa passion dévorante pour le camembert normand (son "obsession"), l'animateur met en garde sur les dangers liés à l'obésité.

Publié le 08/09/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
People. Magloire raconte pourquoi le camembert de Normandie a "failli lui coûter la vie"
Magloire alerte sur sa santé après un accident inquiétant lié au camembert. - Jordan 2 luxe

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Invité par Jordan De Luxe, un interviewer, le 10 juillet dernier, Magloire est revenu sur un moment marquant de sa vie : un Accident ischémique transitoire (AIT), souvent confondu avec un AVC. "Il faut prendre ça comme une alerte", a-t-il expliqué, conscient que son surpoids est un facteur aggravant.

Même s'il assure ne garder aucune séquelle, l'animateur reconnaît avoir frôlé le pire : "Quand vous approchez des 200kg, vous vous dites : 'Je suis mort.'"

Le poids du camembert : une passion dangereuse

Au fil de l'entretien, Magloire a révélé l'un des symboles de sa prise de poids : le camembert de Normandie. Durant l'époque du Morning Live, marqué par des réveils à 3 heures du matin, il a trouvé refuge dans ce fromage emblématique.

"J'avais une obsession pour le sandwich au camembert. Le camembert m'a fait beaucoup de mal, je dirais même que le camembert m'a tué", confie-t-il avec gravité. Une gourmandise qui a contribué à un véritable effet yo-yo sur la balance.

L'obésité et le regard du monde médical

Au-delà de l'anecdote culinaire, Magloire dénonce aussi la stigmatisation dont souffrent les personnes obèses. Selon lui, le milieu médical reste "malveillant" et souvent incapable de comprendre la réalité des patients en surpoids.

En partageant son expérience, il souhaite rappeler qu'il n'est pas seul dans ce combat : "Je vous en parle, pas par voyeurisme, mais pour dire aux gens isolés que cela arrive à tout le monde."

Un témoignage entre prévention et sincérité

S'il assure avoir perdu du poids depuis ses années les plus sombres, Magloire reste lucide sur la fragilité de sa santé. Son témoignage résonne comme un avertissement, mais aussi comme une preuve de résilience. Entre sa passion dévastatrice pour le camembert normand qu'il raconte néanmoins avec humour, et sa volonté de se reprendre en main, il illustre les difficultés quotidiennes liées à l'obésité avec franchise et second degré.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
People. Magloire raconte pourquoi le camembert de Normandie a "failli lui coûter la vie"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple