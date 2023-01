Normandie. Deux hôpitaux ouvrent un service de chirurgie de l'obésité

La Normandie est la troisième région française la plus touchée par l'obésité avec 19,8 % d'adultes en situation d'obésité. L'hôpital privé de la Baie à Avranches et la clinique Notre Dame à Vire, établissements du groupe Vivalto Santé, ont décidé de renforcer leur offre de soins en chirurgie digestive avec l'arrivée de deux nouvelles chirurgiennes aux parcours complémentaires, les médecins Mathilde Boullier et Cécile Bouchet Doumenq, et de proposer également la chirurgie bariatrique (obésité).

Une prise en charge globale

"Nous avions déjà un service de Soins de suite et de réadaptation (SSR) nutrition au sein de l'établissement mais l'arrivée récente de deux médecins nous permet aujourd'hui d'ouvrir un service dédié au parcours bariatrique (obésité)", explique le groupe vendredi 6 janvier. "De fait, nous sommes dorénavant en mesure de proposer une prise en charge globale et pluridisciplinaire de l'obésité." Auparavant, les patients en situation d'obésité devaient se rendre jusqu'à Saint Lô, Caen ou Rennes pour consulter.

Quelles personnes éligibles ?

Les personnes souffrant d'obésité entre 20 et 65 ans et dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 40 kg/m² (ou situé entre 35 et 40 kg/m² avec une complication susceptible de s'améliorer après chirurgie) peuvent être éligibles à une chirurgie bariatrique. Le patient entrera alors dans un parcours de soins qui se déroule en trois étapes : validation et préparation à l'intervention, chirurgie et suivi post-opératoire.

L'Hôpital privé de la Baie organise le mardi 17 janvier, de 15 h à 19 h, une journée portes ouvertes du service de nutrition.