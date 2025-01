Santé. 18% des personnes handicapées ont déjà fait face à un refus de soins dans la Manche

Quelle est l'accessibilité des soins aux personnes handicapée dans la Manche ? C'est l'objet du baromètre handifaction de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Elle le propose pour avoir des remontées émanant directement des personnes handicapées. L'objectif est ensuite de faire évoluer l'accessibilité des lieux de santé.

Le constat

Selon les premiers chiffres de ce questionnaire, datant du 15 janvier et communiqués par la CPAM, 23% des bénéficiaires de l'Allocation adulte handicapé (AAH) n'ont pas pu avoir accès à certains soins, et 18% ont déjà fait face à un refus de soins. 71 % de ceux qui n'ont pas de médecin traitant n'ont pas pu se faire soigner. "Il y a une méconnaissance aussi des différentes pathologies, comment les prendre en charge, comment créer les conditions d'accueil. Cela demande du temps, de la patience, du matériel adapté et une accessibilité des locaux", explique Hélène Bouazza, responsable du département accompagnement des assurés et innovation à la CPAM de la Manche.

Trouver des améliorations

Il est possible de répondre à ce test après chaque rendez-vous médical. Plus la CPAM a de données, plus elle peut imaginer de solutions. Les questions permettent de savoir comment s'est passée la prise en charge médicale et de trouver les adaptations à mettre en place. "Tout ça nous permet de faire évoluer nos différents dispositifs, de permettre aux professionnels de santé d'avoir cette connaissance et de toujours viser à être plus inclusif", détaille-t-elle. Parmi les actions mises en place, il y a la formation des professionnels de santé, des aides pour poser des rampes d'accès ou autres dispositifs d'accessibilité, mieux indiquer sur Internet si le cabinet est accessible ou non…

Voici un exemple de mesure qui va être mis en place pour aider les femmes handicapées à passer une mammographie :