Cherbourg-en-Cotentin. Grâce à une cagnotte, David Corbet a pu acheter un véhicule adapté à son fauteuil roulant

Une cagnotte en ligne avait été lancée cet été pour permettre à David Corbet, originaire d'Equeurdreville-Haineville près de Cherbourg, d'acheter un véhicule adapté à son fauteuil roulant en cas de déplacements. Il est atteint depuis 2021 du syndrome de l'enfermement, connu sous le nom de locked-in syndrome (LIS). Excellente nouvelle, la famille a pu acquérir il y a trois semaines un utilitaire Toyota adapté, explique-t-elle lundi 4 décembre.

"Me permettre de belles sorties"

David Corbet a attrapé ce syndrome après un Accident vasculaire cérébral (AVC) au niveau du tronc cérébral, sur la connexion entre son cerveau et la moelle épinière. "Je vais pouvoir me rendre à mes rendez-vous médicaux, aller auprès de mes proches et me permettre de belles sorties, et ça n'a pas de prix", explique reconnaisant David Corbet. "Merci de votre participation, sans vous, tout cela n'aurait pas été réalisable."