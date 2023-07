Cherbourg-en-Cotentin. La vie après un AVC : "Je me suis retrouvé prisonnier de mon propre corps du jour au lendemain"

Sa vie a basculé il y a tout juste deux ans, en août 2021. David Corbet, habitant d'Equeurdreville-Haineville, allait partir en vacances. "Les billets étaient achetés mais malheureusement, quelque temps avant notre départ, j'ai été pris d'un mal de cou, comme un torticolis", confie l'électricien auto-entrepreneur, aujourd'hui âgé de 46 ans.

"Cloué au lit ou dans mon fauteuil électrique"

Après plusieurs visites chez le médecin, rien n'est décelé mais la douleur persiste, jusqu'à s'amplifier : "J'ai fini par me rendre aux urgences au vu de ces maux intenses au cou et des difficultés à me déplacer… Et le lendemain matin, j'ai fait des convulsions. À partir de ce moment-là, c'est le trou noir pour moi."

Hospitalisé en réanimation et plongé dans le coma, David Corbet se réveille quelques heures plus tard, après avoir été victime d'un Accident vasculaire cérébral (AVC) au niveau du tronc cérébral, connexion entre son cerveau et la moelle épinière. "Mon cerveau va très bien, mais il ne peut plus communiquer avec mon corps", ajoute-t-il. David Corbet est atteint du syndrome de l'enfermement, connu sous le nom de locked-in syndrome (LIS). "Je suis donc maintenant cloué au lit ou dans mon fauteuil électrique."

Une cagnotte en ligne lancée

Aujourd'hui, une cagnotte a été lancée sur la plateforme Helloasso "Offrir à David la liberté de s'évader grâce à un véhicule adapté" afin d'acheter un véhicule adapté à son fauteuil roulant pour se rendre à ses rendez-vous médicaux (médecin, kiné…) et voir sa famille ou ses amis. Ce père de deux enfants, Maelys, 22 ans, et Dimitry, 25 ans, est aidé par sa compagne : "Je dois avouer qu'elle fait un travail merveilleux, explique-t-il sur la cagnotte. Je me suis retrouvé prisonnier de mon propre corps du jour au lendemain."

David Corbet fait partie de l'Association du locked-in syndrome (ALIS), la seule en France dont la mission est le soutien aux personnes atteintes du locked-in syndrome.