Pompiers de la Manche . Quatre volontaires expertes en langue des signes pour mieux communiquer avec les personnes sourdes

Quatre sapeurs-pompiers volontaires ont signé leur engagement au sein des pompiers de la Manche, mercredi 19 novembre. Elles ont été recrutées en tant qu'expertes sur la langue des signes. Deux sont sourdes et expertes en langue des signes française (LSF) et deux sont entendantes et expertes en interprétation en langue des signes français. Cette arrivée doit permettre de développer la prise en charge des personnes sourdes et malentendantes.

Des solutions concrètes

"On est vraiment expert pour conseiller, mettre en place la langue des signes, faire une évaluation, un diagnostic de la situation. Ce qui est important, c'est la formation en langue des signes des sapeurs-pompiers. C'est vraiment ça la priorité, pour pouvoir entrer en communication avec des personnes sourdes, malentendantes, un peu âgées. Grâce à la langue des signes ou au mime et à la tablette [et l'application MC Assist], les solutions seront concrètes pour entrer en communication."

Elles expliquent que même si la lecture et l'écriture permettent de comprendre certaines informations, "ce n'est pas forcément adapté". Des malentendus peuvent survenir. "Grâce à la langue des signes, ça appuie la compréhension", expliquent Ingrid de Meyer et Sandrine Perez.

Un projet national pour améliorer la vie des personnes sourdes

Cet engagement est pris dans le cadre du développement du projet MC-Assist avec ce volet acculturation des pompiers aux handicaps et un volet opérationnel : une application mobile intuitive conçue pour faciliter la communication avec les victimes sourdes ou malentendantes lors des interventions. C'est un avantage concret pour améliorer la vie des personnes sourdes. Un projet initialement développé dans le Calvados et maintenant dans toute la France. Les pompiers de la Manche développent également un projet similaire, pour mieux prendre en charge les personnes autistes. Il verra le jour en 2027.