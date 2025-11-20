En ce moment THE ZEPHYR SONG RED HOT CHILI PEPPERS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Pompiers de la Manche . Quatre volontaires expertes en langue des signes pour mieux communiquer avec les personnes sourdes

Société. Les pompiers de la Manche ont signé l'engagement de quatre nouvelles pompiers volontaires expertes en langue des signes française (LSF), mercredi 19 novembre, dont deux sont sourdes. Leur travail consistera à former les autres pompiers à la prise en charge des personnes sourdes et malentendantes.

Publié le 20/11/2025 à 17h02, mis à jour le 20/11/2025 à 17h37 - Par Thibault Lecoq
Pompiers de la Manche . Quatre volontaires expertes en langue des signes pour mieux communiquer avec les personnes sourdes
Anne-Sophie Zewe, experte interprète, Ingrid de Meyer, experte langue des signes, Marie Moulin, experte interprète, et Sandrine Perez, experte langue des signes, sont les quatre nouvelles recrues des pompiers pour leur expertise en langue des signes. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Quatre sapeurs-pompiers volontaires ont signé leur engagement au sein des pompiers de la Manche, mercredi 19 novembre. Elles ont été recrutées en tant qu'expertes sur la langue des signes. Deux sont sourdes et expertes en langue des signes française (LSF) et deux sont entendantes et expertes en interprétation en langue des signes français. Cette arrivée doit permettre de développer la prise en charge des personnes sourdes et malentendantes.

Des solutions concrètes

"On est vraiment expert pour conseiller, mettre en place la langue des signes, faire une évaluation, un diagnostic de la situation. Ce qui est important, c'est la formation en langue des signes des sapeurs-pompiers. C'est vraiment ça la priorité, pour pouvoir entrer en communication avec des personnes sourdes, malentendantes, un peu âgées. Grâce à la langue des signes ou au mime et à la tablette [et l'application MC Assist], les solutions seront concrètes pour entrer en communication."

Elles expliquent que même si la lecture et l'écriture permettent de comprendre certaines informations, "ce n'est pas forcément adapté". Des malentendus peuvent survenir. "Grâce à la langue des signes, ça appuie la compréhension", expliquent Ingrid de Meyer et Sandrine Perez.

Un projet national pour améliorer la vie des personnes sourdes

Cet engagement est pris dans le cadre du développement du projet MC-Assist avec ce volet acculturation des pompiers aux handicaps et un volet opérationnel : une application mobile intuitive conçue pour faciliter la communication avec les victimes sourdes ou malentendantes lors des interventions. C'est un avantage concret pour améliorer la vie des personnes sourdes. Un projet initialement développé dans le Calvados et maintenant dans toute la France. Les pompiers de la Manche développent également un projet similaire, pour mieux prendre en charge les personnes autistes. Il verra le jour en 2027.

 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Pompiers de la Manche . Quatre volontaires expertes en langue des signes pour mieux communiquer avec les personnes sourdes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple