Education. La langue des signes absente du Capes en 2026, les effets sur le Calvados

Education. Après la décision officieuse de l'Education nationale de ne pas recruter d'enseignant de langue des signes française (LSF), quelles sont les répercussions sur l'éducation des jeunes du Calvados ?

Publié le 28/10/2025 à 09h44 - Par Léo Besselievre
Education. La langue des signes absente du Capes en 2026, les effets sur le Calvados
Sophie Guegan, directrice de Uni'Signes, s'inquiète de la situation actuelle, qui défavorise les sourds et malentendants. - Léo Besselièvre

Même si cette décision non-officielle ne concerne que peu de personnes, elle a pourtant une forte portée. L'Education nationale a décidé de ne pas recruter d'enseignants de langue des signes française (LSF) lors de la session du CAPES, le concours de recrutement des futurs professeurs, en 2026. Ce choix déchaîne les étudiants, enseignants et associations, en France comme dans le Calvados.

"Il n'y a plus de budget"

Sophie Guegan, directrice du centre de formation Uni'Signes à Caen, s'inquiète de la situation. "C'est un recul majeur, qui ne respecte pas la loi", explique-t-elle. En effet, la langue des signes française est reconnue depuis le 11 février 2025 comme langue à part entière. Elle alerte sur cette décision, qui pose des questions sur l'égalité : "S'il n'y a pas de professeurs spécialisés, comment les élèves sourds et malentendants pourront avoir une éducation similaire aux élèves dits 'normaux' ?"

Promouvoir la LSF dans le Calvados

Créée pour promouvoir la LSF en Normandie, Uni'Signes forme aussi bien des particuliers que des professionnels : enseignants, soignants, agents d'accueil… Mais l'absence de soutien institutionnel pèse lourd : "Aucun financement n'existe pour former le public sourd. Les sourds doivent financer eux-mêmes leur formation", déplore Sophie Guegan, qui parle d'une "double peine". La décision du ministère prive également les enfants sourds d'un enseignement bilingue garanti par la loi.

Les locaux d'Uni'Signes, à Caen. 48 Rue du Bengale, dans le quartier de la Folie-Couvrechef.Les locaux d'Uni'Signes, à Caen. 48 Rue du Bengale, dans le quartier de la Folie-Couvrechef. - Léo Besselièvre

"Des parents ont fait ce choix, mais ils n'ont plus d'enseignants, seulement une AESH", regrette-t-elle. Une pétition dépassant les 16 000 signatures réclame le rétablissement du dispositif. "On parle d'inclusion, mais on défavorise ceux qu'on prétend intégrer", conclut-elle, espérant que l'Education nationale réagira avant le 20 novembre. Pour l'heure, Uni'Signes continue ses actions à Caen et dans le Calvados pour promouvoir la LSF.

Galerie photos
Les locaux d'Uni'Signes, à Caen. 48 Rue du Bengale, dans le quartier de la Folie-Couvrechef. - Léo Besselièvre






Education. La langue des signes absente du Capes en 2026, les effets sur le Calvados
