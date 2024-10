Pompiers de la Manche. Vers une meilleure prise en charge des personnes sourdes en intervention

Depuis 2017, le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Calvados travaille sur un moyen de mieux prendre en charge les personnes sourdes et mal entendantes lors des interventions. Le projet MC-Assist, encore en phase de test, est déployé petit à petit dans toute la France.

Une formation et une application dans les ambulances

Avec MC-Assist, la prise en charge des personnes sourdes et malentendantes passera par deux nouveautés pour les pompiers. Pendant une formation de deux heures, ils apprendront 20 signes de base de la langue des signes. "On s'est rendu compte que très peu de signes étaient nécessaires en intervention. Ils serviront à rassurer la victime et à définir un moyen de communication."

Pour réaliser un bilan médical, impossible d'apprendre la langue des signes à tous les pompiers. Les porteurs du projet MC-Assist ont donc créé une application pour les tablettes des ambulances, où chaque question du bilan est traduite en langue des signes. "En plus de la langue des signes, il y a des pictogrammes et un système de discussion par message si la victime sait écrire", détaille le sergent-chef Rémy Touzé qui est à l'origine du projet. Cette application très détaillée visuellement facilitera aussi le travail des secours avec des victimes étrangères ou de jeunes enfants.

Dès le mois de novembre dans la Manche

Après 7 ans de recherche, le projet MC-Assist est déployé dans les centres de secours de 17 départements pour un essai à grande échelle. Le Sdis de la Manche s'est porté volontaire pour ces essais. "Vendredi 25 octobre nous avons lancé le projet avec la sensibilisation des premiers ambassadeurs. Notre objectif est que d'ici la fin du mois de février, les 2 451 sapeurs-pompiers de la Manche soient sensibilisés", explique le lieutenant Nicolas Hautbois, chef de salle au CTA-CODIS de la Manche (Centre de traitement de l'alerte et Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours). L'application sera disponible dans toutes les ambulances des pompiers à partir du 8 novembre.