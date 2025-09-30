En ce moment Try PINK
Société. Le showcase exceptionnel de la "Star Academy" s'est tenu lundi 29 septembre au Grand Rex à Paris, en présence de plusieurs anciens académiciens. Parmi eux, Pierre Garnier a particulièrement attiré l'attention des spectateurs et des internautes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont relevé sa nervosité. Retour sur une soirée très attendue, entre fête et imprévus.

Publié le 30/09/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
People. "Star Academy" : pourquoi Pierre Garnier a semblé tendu lors du showcase au Grand Rex ?
Pierre Garnier au Grand Rex : une soirée pas si simple pour le gagnant de la Star Academy. - Showcase grand Rex

La soirée du 29 septembre marquait le lancement officiel de la nouvelle saison de la "Star Academy" sur TF1 et TF1+, prévue pour mi-octobre. Pour l'occasion, un showcase unique était organisé au Grand Rex. Sur scène, le public a pu retrouver des figures familières de l'émission comme Héléna, Marine, Julien Lieb, ainsi que le vainqueur emblématique Pierre Garnier. L'ambiance était à la fois festive et empreinte d'émotion, avec la présence de Nikos Aliagas, Karima Charni et du directeur Michael Goldman.

Des problèmes techniques qui n'ont pas échappé au public

Rapidement, certains spectateurs ont remarqué que le Manchois Pierre Garnier semblait contrarié. Plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux le montrent en train de réajuster à plusieurs reprises ses oreillettes de retour et son boîtier son. Ces petits incidents techniques, fréquents lors de prestations en direct, ont pu gêner l'artiste, donnant l'impression qu'il était tendu.

Les fans entre compréhension et inquiétude

A la sortie du concert, plusieurs admirateurs ont raconté leur tentative d'approcher Pierre Garnier. Certains affirment qu'il paraissait stressé et n'a pas pris le temps de poser pour des photos. Loin de lui en tenir rigueur, beaucoup de fans ont tenu à souligner leur soutien, rappelant qu'un tel événement peut être source de pression.

Pierre Garnier n'était pas le seul concerné

D'autres commentaires sur les réseaux sociaux nuancent l'interprétation. Les problèmes de son n'ont pas touché uniquement Pierre Garnier : plusieurs artistes présents ont également été confrontés à des difficultés similaires. Pour les habitués des grandes scènes accompagnés de musiciens en direct, chanter seulement deux titres sur une bande parfois moins bien calée peut s'avérer frustrant et déstabilisant.

Une soirée qui reste marquante

Malgré ces imprévus techniques, le showcase du Grand Rex restera une belle vitrine pour la "Star Academy" et un moment fort pour les fans. Pour Pierre Garnier, cette soirée démontre aussi les attentes énormes qui pèsent désormais sur ses épaules, lui qui incarne la nouvelle génération issue de l'émission.

