Star Academy, le retour. Ce qu'il faut attendre de la nouvelle saison, changements et mystères (et un Bingo, bien sûr)

Premier mystère : des boîtes aux lettres ont fait leur apparition devant le château. Mais à quoi vont-elles servir ? Pour que les fans puissent envoyer des mots doux (ou des pizzas) aux candidats ? On ne sait pas encore, mais imaginez les courriers de soutien et autres colis surprises. Peut-être même des gâteaux faits maison pour les jours difficiles ?

Hommage à Grégory Lemarchal

Moment émotion en vue pour la finale du 21 décembre : un hommage spécial sera rendu à Grégory Lemarchal, le grand vainqueur de la Star Academy 4, parti trop tôt. Non seulement les élèves et les pros : lui rendront hommage en chanson, mais un single inédit du chanteur, enregistré par les nouveaux candidats, sortira pour l'occasion.

Un classement des élèves… avec une battle !

Pour pimenter un peu tout ça, les évaluations du mardi ne serviront plus seulement à nommer les trois moins bons. Cette année, les trois meilleurs devront relever un défi spécial lors d'une battle le samedi suivant. Le gagnant bénéficiera de l'immunité la semaine suivante. Une battle pour décrocher ce précieux sésame ? On dit oui !

Un plateau de prime plus proche du public

Autre nouveauté : le fameux plateau 217 sera plus carré, et surtout plus proche du public. Plus d'interaction, plus de cris, plus de larmes, bref… on va vivre le prime comme si on y était. Ça sent déjà le déluge d'émotions.

Clara Luciani, marraine de la saison

La marraine de cette nouvelle promo n'est autre que la talentueuse Clara Luciani. Avec son grand cœur et sa voix envoûtante, elle a promis de jouer la grande sœur bienveillante. "Je veux être là pour les consoler", a-t-elle confié.

Le nouveau duo Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue

Lucie Bernardoni, ancienne candidate devenue répétitrice, sera accompagnée de Fanny Delaigue. Elles sont déjà hypercomplices et ne se lâchent plus ! On adore ce duo qui va apporter un vent de fraîcheur pendant les répétitions.

Un casting de profs renouvelé

Les nouveaux professeurs. - TF1

Cette année, du neuf côté profs : aux côtés de Malika Benjelloun (danse) et Marlène Shaff (expression scénique), on découvre Sofia Morgavi pour les cours de chant et Ladji Doucouré pour le sport. Et pour le théâtre, c'est Hugues Hamelynck qui prendra le relais. Ils se sont déjà tous rencontrés lors du making-of de la séance photo. Mais c'est évidemment toujours notre cher Nikos qui présente l'émission.

Le fameux Bingo Star Academy !

On ne pouvait pas finir sans parler du Bingo Star Ac' qui circule sur TikTok. Voici comment ça marche : on coche des cases à chaque fois que quelque chose de typique se produit pendant les quotidiennes ou les primes, comme :

• Un prof se fâche (coucou Malika Benjelloun)

• Un élève fait une fausse note en direct

• Un moment larmoyant avec un élève qui parle de son rêve d'être artiste

• Nikos annonce que ça va être une "promo exceptionnelle" (comme à chaque fois, non ?)

Le Bingo exceptionnel qu'on vous propose de mettre à jour chaque semaine : à vos suggestions.

Bref, c'est le jeu parfait pour pimenter vos soirées devant la Star Academy.

Les dates du Tour 2025 dévoilées

Pour les fans impatients, les dates de la tournée 2025 ont déjà été annoncées ! La promo de cette année va parcourir la France entière pour nous offrir des shows mémorables. On ne sait pas vous, mais nous, on est déjà prêts à réserver nos places.

Les dates du tour (rendez-vous à Caen et à Rouen !). - TF1

La bande-annonce

On espère de tout cœur un Normand dans la promo cette année !