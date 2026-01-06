Changé. Le groupe Séché Environnement va racheter deux entreprises en Italie et au Chili

Ce sont deux opérations de croissance externe majeures que s'apprête à effectuer Séché Environnement. Le groupe de gestion des déchets, dont le siège est à Changé, a annoncé mardi 6 janvier l'acquisition, qui doit être finalisée "dans les prochaines semaines", de deux entreprises "qui confortent son leadership au cœur de deux pays stratégiques pour le développement international du groupe".

Séché devient n°1 des déchets dangereux au Chili

La première société, Hidronor, basée au Chili, est leader de la gestion de déchets industriels. Elle emploie 260 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros en 2024. Cette acquisition "confère au groupe de nouvelles capacités de traitement de déchets dangereux et non dangereux au service de clientèles industrielles", détaille un communiqué. Le groupe mayennais récupère ainsi un portefeuille de plus de 2 500 clients et la gestion des trois sites d'Hidronor répartis en complémentarité avec les installations de Séché Chili.

Un maillage étendu en Italie du Nord

Séché Environnement fait également l'acquisition de l'entreprise familiale La Filippa, qui exploite un centre de stockage de déchets non dangereux dans le nord de l'Italie. La société compte 18 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros en 2024, notamment grâce à un portefeuille de clients industriels historiques sécurisant 70 % des revenus annuels. "L'acquisition permet à Séché Environnement d'étendre son maillage en Italie du Nord où le groupe figure déjà parmi les tout premiers opérateurs de déchets industriels", souligne le communiqué.

"Ces deux acquisitions seront financées par la trésorerie disponible du groupe, avec un impact sur la dette financière nette de l'ordre de 230 millions d'euros", précise le groupe.