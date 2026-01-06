En ce moment Come out and play The OFFSPRING
Caen. Epiphanie : les boulangeries veulent se démarquer

Economie. Entre classiques et créations originales, les boulangeries de Caen ne manquent pas d'idées pour séduire les gourmands.

Publié le 06/01/2026 à 11h30
La galette à la frangipane reste le best-seller de toutes les boulangeries à Caen, durant la période de l'Epiphanie.

Officiellement, l'Epiphanie se célèbre aujourd'hui, mardi 6 janvier, mais officieusement, elle est souvent fêtée dès le premier dimanche du mois, voire plus tôt pour les plus gourmands. A Caen, la plupart des boulangeries misent sur la galette à la frangipane, classique et indémodable, tandis que certaines proposent des créations originales pour se démarquer.

Sortir du lot ou tout miser sur la classique ?

A la Banette Saveurs, rue Saint-Jean, la galette des rois à la frangipane reste le produit qu'on priorise pendant l'Epiphanie, selon le gérant, Pierrick Lefilliatre : "On reste sur du classique", explique-t-il. Cependant, il peut réaliser sur demande des galettes avec d'autres saveurs : "On a toujours des personnes qui en demandent au chocolat, à la poire ou encore à la framboise chaque année."

Quand les galettes racontent l'histoire de Caen

De son côté, ce n'est pas au niveau des recettes que Jeff Langlois, gérant de la boulangerie Aux Normandises, a choisi de se distinguer. Située en plein centre-ville de Caen, au 104 rue Saint-Pierre, la boulangerie se démarque plutôt par ses fèves originales : "On en a beaucoup fait sur l'histoire de Caen, comme avec les monuments de la ville. Cette année, on a voulu rendre hommage aux expressions normandes", dit-il. Inédites et uniques, elles sont convoitées partout en France : "Des personnes me demandent tous les ans de leur en envoyer."

Le clash entre boulangeries et grandes surfaces

Sur le sujet des galettes des rois vendues en grande surface, les deux artisans sont catégoriques quant à la différence de qualité : "Nous, on travaille avec de la vraie poudre d'amande et du vrai beurre", explique Pierrick Lefilliatre. "La garniture n'est également pas la même", ajoute Jeff Langlois.

Le rush pendant 2 mois

Décembre et janvier représentent la période la plus intense pour les boulangers et pâtissiers.

Décembre et janvier sont des mois chargés pour les boulangers et pâtissiers. C'est une période tellement importante que plusieurs d'entre eux n'ont pas pu répondre à nos questions sur leur charge de travail : "On est tellement occupés avec l'Epiphanie en ce moment", nous a notamment notifié une boulangerie de la rue Saint-Jean, à Caen.

Fêtes et Epiphanie : la pression

Entre les préparations des bûches, les gâteaux pour le Nouvel An et maintenant les galettes des rois, les boulangeries ont de quoi faire : "De décembre à mi-janvier, c'est la période qu'il ne faut pas louper dans l'année", selon Pierrick Lefilliatre, gérant de la boulangerie Banette Saveurs rue Saint-Jean, même s'il note que "le plus dur est passé maintenant".

Du côté de la boulangerie Aux Normandises, même son de cloche, décembre et janvier sont des immanquables : "Ça continue même jusqu'à fin janvier, car on est dans le centre-ville, et les personnes s'arrêtent ici pendant les soldes, explique Jeff Langlois, son gérant, c'est là où notre activité est le plus impactée, tout le monde est sur le pont."

La galette à la frangipane reste le best-seller de toutes les boulangeries à Caen, durant la période de l'Epiphanie.

Caen. Epiphanie : les boulangeries veulent se démarquer
