Caen. Epiphanie : les boulangeries veulent se démarquer

Officiellement, l'Epiphanie se célèbre aujourd'hui, mardi 6 janvier, mais officieusement, elle est souvent fêtée dès le premier dimanche du mois, voire plus tôt pour les plus gourmands. A Caen, la plupart des boulangeries misent sur la galette à la frangipane, classique et indémodable, tandis que certaines proposent des créations originales pour se démarquer.

Sortir du lot ou tout miser sur la classique ?

A la Banette Saveurs, rue Saint-Jean, la galette des rois à la frangipane reste le produit qu'on priorise pendant l'Epiphanie, selon le gérant, Pierrick Lefilliatre : "On reste sur du classique", explique-t-il. Cependant, il peut réaliser sur demande des galettes avec d'autres saveurs : "On a toujours des personnes qui en demandent au chocolat, à la poire ou encore à la framboise chaque année."

Quand les galettes racontent l'histoire de Caen

De son côté, ce n'est pas au niveau des recettes que Jeff Langlois, gérant de la boulangerie Aux Normandises, a choisi de se distinguer. Située en plein centre-ville de Caen, au 104 rue Saint-Pierre, la boulangerie se démarque plutôt par ses fèves originales : "On en a beaucoup fait sur l'histoire de Caen, comme avec les monuments de la ville. Cette année, on a voulu rendre hommage aux expressions normandes", dit-il. Inédites et uniques, elles sont convoitées partout en France : "Des personnes me demandent tous les ans de leur en envoyer."

Le clash entre boulangeries et grandes surfaces

Sur le sujet des galettes des rois vendues en grande surface, les deux artisans sont catégoriques quant à la différence de qualité : "Nous, on travaille avec de la vraie poudre d'amande et du vrai beurre", explique Pierrick Lefilliatre. "La garniture n'est également pas la même", ajoute Jeff Langlois.