Insolite. La galette des rois la plus improbable de France est normande (et au camembert)

Quand on pense galette des rois, on imagine une pâte feuilletée dorée, une frangipane fondante, et une fève à ne pas croquer. Mais Christophe Tabouret, boulanger-pâtissier à Briouze, a décidé de bousculer les traditions. Son arme secrète ? Le camembert, ce trésor normand à l'odeur inimitable (pour ne pas dire envahissante). Pour le président de l'Union des boulangers de l'Orne, c'est une première. Et dans le pays du camembert, l'idée semble presque évidente.

Une galette qui marie camembert, jambon… et même andouille

Pour cette création originale, Christophe Tabouret ne s'est pas contenté d'une simple touche de fromage. Sa galette des rois salée repose sur une base de béchamel au camembert Gillot, un acteur historique du fromage normand depuis 1912. Deux versions sont proposées :

Camembert et jambon : pour les amateurs de classiques revisités.

: pour les amateurs de classiques revisités. Camembert, pomme et andouille : pour les aventuriers du goût (et les estomacs solides).

Selon lui, cette galette salée est idéale pour l'apéro avant de passer à une galette sucrée pour le dessert. Une vraie stratégie culinaire en deux temps.

Quand le terroir normand s'invite à l'Epiphanie

La fromagerie Gillot, partenaire de ce projet, a été séduite par l'originalité de cette collaboration.

Et si cette galette salée ne vous tente pas (on ne vous juge pas), la boulangerie Tabouret propose aussi des galettes plus classiques : frangipane ou pommes normandes. De quoi satisfaire tout le monde, des puristes aux aventuriers culinaires.