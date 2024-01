Epiphanie. Quatre champions de la galette à la boulangerie Aux douceurs corbenoises près d'Alençon

Le début d'année n'est pas de tout repos pour les boulangers pâtissiers. Après les chocolats et les bûches de Noël, ils travaillent encore d'arrache-pied puisque ce samedi 6 janvier, c'est l'Epiphanie. Et vous la fêterez peut-être autour d'une galette des rois.

Des médailles d'or

Au lendemain du jour de l'an, la boulangerie-pâtisserie Aux douceurs corbenoises de Saint-Germain-du-Corbéis a vendu plus d'une centaine de galettes. Le gérant Nicolas Chastellier et ses employés s'activent pour répondre à la forte demande. "Il faut qu'on fasse au moins 30% de nos galettes du mois sur la première semaine", explique le patron.

Pas d'inquiétude à se faire. Il compte dans son équipe quelques champions de la galette, à commencer par lui. Nicolas Chastellier a été récompensé en novembre dernier du premier prix pour sa galette aux pommes à l'occasion de la fête de la pomme, à Quévert (Côtes-d'Armor). La boulangerie a raflé trois autres prix lors de cet événement, et notamment le titre de championne de la galette frangipane décerné à son apprentie de 15 ans, Chloé Pierras.

Frangipane, pommes, poires chocolat…

Même si la fête revient tous les ans, la question se pose à chaque fois : quelle galette choisir ? A la boulangerie Aux douceurs corbenoises, il y en a pour tous les goûts. "Quand les gens en ont marre de la frangipane, vous avez la pomme, la pomme framboise, la poire chocolat, la chocolat, la feuilletée… Sur commande des fois, on me demande autre chose, des galettes pistache, pistache framboise, chocolat banane aussi. Il n'y a pas de soucis, je dis oui à tout !", explique celui qui reste tout de même attaché à la frangipane. Et vous ?