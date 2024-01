Rouen. Epiphanie : pourquoi les galettes des rois sont-elles toujours plus chères ?

Le prix des galettes va-t-il s'arrêter de flamber un jour ? Déjà l'an passé, bon nombre de boulangeries rouennaises avaient dû augmenter leur prix en raison de l'inflation des prix des matières premières et de l'énergie. Cette année encore, les boulangers sont les premiers touchés par ce phénomène.

"Les prix ont augmenté de 2%"

L'Epiphanie a lieu samedi 6 janvier mais attention car le prix des galettes en boulangerie est plus élevé. C'est le cas à la boulangerie de la République à Rouen. "Les prix ont augmenté de 2%. L'année dernière, c'était un peu plus", assure le gérant Mohamed Bais. En 2022, il vendait sa galette individuelle 2,50€. En 2023, elle était passée à 2,70€ et cette année, à 2,80€. "On avait déjà augmenté l'an passé mais ça n'a pas suffi", reconnaît-il. En effet, le prix des matières premières comme le beurre et la farine n'a cessé d'augmenter.

Augmenter les prix pour rester ouvert

De son côté, Damien Renaux, gérant de la boulangerie L'Art du pain a lui aussi revu le prix de ses galettes à la hausse. "Le prix de la poudre d'amande a augmenté parce qu'il y a eu des incendies au niveau des récoltes et donc ils la vendent plus cher", précise-t-il. "Cette année, j'ai dû augmenter les prix pour rester ouvert", confie-t-il. Et il n'a pas eu le choix notamment avec la hausse du prix du beurre car "j'en mets dans le feuilletage et dans la crème d'amande".

Aujourd'hui, dans sa boulangerie, une galette pour 6 personnes est vendue 21€ contre 19 l'an passé.