Seine-Maritime. Il sera bientôt possible de voyager en train dans la métropole de Rouen avec son abonnement Astuce

L'annonce est tombée mardi 28 mai. A partir du 1er septembre 2024, voyager "sans surcoût en train NOMAD entre les gares de la Métropole Rouen Normandie sera possible avec un abonnement Astuce", assure la Région Normandie dans un communiqué. Un dispositif qui avait déjà été évoqué par le Président de la métropole Rouen Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol, en août 2023. Il concernera dans un premier temps les abonnés avant d'être élargi par la suite aux voyageurs occasionnels.

Faciliter la multimodalité dans la région et la Métropole Rouen Normandie

La Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie (MRN), et le Syndicat mixte Atoumod (SMA), avec le soutien de SNCF voyageurs lignes normandes, ont décidé de mettre en place "un dispositif expérimental permettant de voyager sans surcoût avec des titres urbains Astuce sur le réseau NOMAD Train à compter du 1er septembre 2024", poursuit la Région. Les abonnés pourront voyager en train NOMAD entre les huit gares de la Métropole Rouen Normandie [Rouen, Maromme, Malaunay-Le Houlme, Sotteville-lès-Rouen, St Etienne-les-Rouvray, Oissel, Tourville-la-Rivière et Elbeuf Saint-Aubin N.D.L.R] avec un seul support : l'application MyAstuce.

L'objectif est de "simplifier l'usage des transports en commun pour les voyageurs et renforcer la place du train comme un mode de transport du quotidien en milieu urbain", ajoute la Région Normandie. Avant, un abonnement Atoumod avait été mis en place et permettait de prendre le train, le bus ou le métro.

"Passer facilement d'un mode de transport à un autre"

L'utilisation d'un abonnement Astuce permettra de "passer facilement d'un mode de transport à un autre (train, bus, métro…), sans surcoût et grâce à un seul abonnement et un seul support : l'application My Astuce", assure la Région. Elle permettra aussi de réduire les temps de trajet entre Rouen/Elbeuf et Rouen/Malaunay-Le-Houlme grâce aux liaisons ferroviaires.

Les modalités

Pour voyager dans la métropole de Rouen en train avec son abonnement Astuce, il faut être "muni d'un abonnement Astuce valide chargé sur son smartphone via l'application My Astuce", indique la Région Normandie. Les abonnements urbains chargés sur carte Astuce ne sont pas acceptés à bord des trains Nomad. Avant de monter dedans, il faudra que l'abonnement Astuce soit validé par "le flash d'un QR Code disponible en gare". Lors du contrôle, il faudra présenter son smartphone avec un abonnement en cours de validité sous peine d'amende. A la descente du train, en cas de correspondance sur le réseau Astuce, la validation sera également obligatoire avant de monter dans un bus ou un métro.