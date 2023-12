Caen. Ils collectent des boîtes de Noël pour les plus démunis

Permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un cadeau pour Noël. La Croix-Rouge encourage les âmes charitables à fabriquer une "boîte de Noël", avec à l'intérieur de quoi réchauffer les cœurs des plus démunis. L'association les récolte ensuite, pour les distribuer les 24 et 25 décembre, notamment aux sans-abri. Ecoliers, familles, entreprises, chacun est invité à faire la sienne.

Que trouve-t-on à l'intérieur ?

La Croix-Rouge donne une liste des produits à mettre dans sa boîte : un accessoire vestimentaire chaud, un produit d'hygiène, une friandise, un cadeau culturel ou de loisirs et un petit mot. Elisabeth Lepetit, bénévole de l'association, était présente sur le marché de Noël de Caen lors de la dernière collecte, mercredi 6 décembre. Elle détaille les objets fréquemment mis à l'intérieur. "Il y a souvent des livres. Les enfants offrent aussi des jouets, et glissent une petite carte de leur main. C'est très touchant."

Les Caennais se mobilisent

"L'année dernière, la collecte a comptabilisé 3 500 colis !", s'enthousiasme Elisabeth Lepetit. La Croix-Rouge propose cette opération auprès d'un large public, surtout dans les écoles, et ça fonctionne.

Apolline Haupais et sa fille Chloé donnent une boîte pour la première fois cette année. "Ça fait plusieurs années qu'on voulait donner, mais à chaque fois on rate le coche. Chloé a fait cette opération à l'école, et on s'est dit cette fois-ci qu'on allait aussi le faire à la maison !" C'est la jeune fille de primaire qui a composé son colis : "J'ai mis des boîtes de conserve, une couverture, des vêtements chauds et des bonbons !"

Il est encore possible de donner une boîte de Noël à la Croix-Rouge, rendez-vous à la Vestiboutique 33 avenue de Paris à Caen.