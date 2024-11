Manche. Le Secours populaire se bat "pour que Noël n'oublie personne"

Depuis un peu plus de 40 ans, le Secours populaire organise une opération père Noël vert dans la Manche. Stéphane Le Fèvre est animateur dans l'association. Il travaille activement à l'organisation de l'opération.

L'opération père Noël vert, en quoi est-ce que ça consiste ?

"Le but du projet est de collecter des fonds pour offrir un Noël digne de ce nom aux familles les plus démunies. Pour nous ça passe par plusieurs actions dans toute la Manche dès le mois de novembre : des marchés de Noël, des lotos, des braderies. Avec les fonds collectés pendant les événements, nous créons des paquets de Noël qui iront aux familles que nous aidons pour les fêtes. L'an dernier l'opération nous a permis de distribuer environ 600 paquets dans le département."

Deux événements phare et inédits pour cette année

"En effet, cette année en plus de toutes les petites actions, le Secours populaire organise deux grands événements près de Cherbourg. Le 30 novembre à la salle Adrien Girette de Tourlaville, nous ouvrirons une braderie de 10h à 17h. Sur place on trouvera les jouets neufs déjà proposés aux familles et qui n'ont pas trouvé d'intéressé. Il y aura aussi de nombreuses décorations de Noël en vente pour préparer les fêtes. Et le lendemain, dimanche 1er décembre, c'est un loto qui sera organisé, toujours dans la salle Adrien Girette à Tourlaville. On trouvera sur place buvette, restauration et aussi une tombola avec de nombreux lots à gagner. Les portes ouvriront à 12h30 et le loto commencera à 14h."

Comment les gens peuvent-ils vous aider ?

"Chacun peut aider. Le plus simple c'est en venant à la braderie et en participant au loto. Sinon l'association est toujours à la recherche de dons, aussi bien financiers que matériels. "