Caen. Trois hommes arrêtés pour vol à Caen

Trois individus de nationalité albanaise ont été interpellés dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 novembre 2018 à Caen (Calvados). Vers 23h20, rue d'Auge, la police procède au contrôle d'un véhicule en infraction au Code de la Route. À bord, trois hommes, l'un âgé de 22 ans, les deux autres de 23 ans.

La garde à vue prolongée

Les forces de l'ordre remarquent des objets hi-fi et vidéo à l'intérieur du véhicule et font le rapprochement avec un cambriolage commis quelques heures plus tôt à Fleury-sur-Orne. La garde à vue des trois Albanais a été prolongée, pour procéder à des vérifications concernant d'autres vols. Ils devraient être présentés au parquet mardi 27 novembre.