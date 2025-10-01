En ce moment Café froid Chiloo
Eure. Un automobiliste de 60 ans meurt après un choc frontal avec un poids lourd

Sécurité. Une dizaine de pompiers ont été mobilisés à Conches-En-Ouche, mercredi 1er octobre, après un accident mortel sur la D830.

Publié le 01/10/2025 à 18h26 - Par Alexandre Leno
Eure. Un automobiliste de 60 ans meurt après un choc frontal avec un poids lourd
Les secours n'ont rien pu faire, la victime âgée de 60 ans a été déclarée morte.  - Illustration

Les pompiers de l'Eure ont été appelés vers 11h30, mercredi 1er octobre, après un violent accident à hauteur de Conches-En-Ouche sur la D830. Il s'agissait d'un choc frontal entre une voiture et un poids lourd transportant des palettes de fioul domestique. La marchandise n'a pas été renversée.

Le conducteur du camion blessé aussi

Le conducteur de la voiture, un homme âgé de 60 ans, a été déclaré mort tandis que le conducteur du camion a été conduit en urgence relative au centre hospitalier d'Evreux. 14 pompiers ont été mobilisés jusqu'à 14h aux côtés de médecin du Smur. La gendarmerie est intervenue sur place pour mettre en place une déviation le temps de l'intervention des secours. La circulation a été rétablie vers 15h.

