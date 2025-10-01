Eure. Un automobiliste de 60 ans meurt après un choc frontal avec un poids lourd

Les pompiers de l'Eure ont été appelés vers 11h30, mercredi 1er octobre, après un violent accident à hauteur de Conches-En-Ouche sur la D830. Il s'agissait d'un choc frontal entre une voiture et un poids lourd transportant des palettes de fioul domestique. La marchandise n'a pas été renversée.

• A lire aussi. Accident à Sainte-Mère-Eglise. Un bus scolaire percute un pont de la SNCF, quatre collégiens blessés

Le conducteur du camion blessé aussi

Le conducteur de la voiture, un homme âgé de 60 ans, a été déclaré mort tandis que le conducteur du camion a été conduit en urgence relative au centre hospitalier d'Evreux. 14 pompiers ont été mobilisés jusqu'à 14h aux côtés de médecin du Smur. La gendarmerie est intervenue sur place pour mettre en place une déviation le temps de l'intervention des secours. La circulation a été rétablie vers 15h.