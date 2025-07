Forges-les-Eaux. La fête de l'Andelle, un voyage à l'époque des années 20

La fête de l'Andelle revient à Forges-les-Eaux dimanche 20 juillet, autour du lac de l'Andelle. Cette 21e édition propose une immersion dans l'histoire automobile avec plus de 300 véhicules et moteurs anciens, des années 1920 aux années 1980. Les visiteurs pourront admirer des voitures, motos, utilitaires et camions d'époque, exposés au bord du lac. Des balades en véhicules anciens seront également proposées en matinée. Le programme inclut un marché artisanal, une guinguette, des animations pour petits et grands, ainsi qu'une restauration sur place. Un événement festif et nostalgique à ne pas manquer cet été.

Pratique. Dimanche 20 juillet de 10h à 18h. Gratuit.