Cany-Barville. Marché artisanal et corso fleuri ce week-end

C'est l'événement phare de l'été à Cany-Barville : la Cany Parade. Le corso fleuri se tiendra cette année dimanche 11 août. L'événement sera précédé par un marché artisanal nocturne le vendredi soir, à la suite du succès de l'édition du 19 juillet.

Cany artisanal

Ce marché nocturne artisanal se tiendra place Robert Gabel, vendredi 9 août de 17h à 23h. Une cinquantaine d'exposants seront présents entre les métiers de bouche (glacier, apiculteur, brasseur et autres) et les artisans créateurs (créateurs de vêtements et d'accessoires, ferronnerie, maroquinerie ou encore bougies parfumées).

Cany parade

Le corso fleuri déambulera dans les rues du centre-ville, dimanche 11 août à partir de 15h. Cinq groupes seront présents à Cany-Barville pour accompagner les neuf chars fleuris (batterie fanfare les Diables bleus de Mondeville, The JNC Band show de Valenciennes, Kunstgroep Alkuone de Belgique, le groupe carnavalesque d'Alizay et l'Union musicale de Cany-Barville). Le cortège se rendra place Robert Gabel pour des démonstrations de marches et de chorégraphies.