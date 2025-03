Le Havre. La crèche Marande inaugurée dans l'ancienne école du même nom

Edouard Philippe, maire du Havre, et Thierry Delpeche, président de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime, ont inauguré la crèche Charles-Auguste Marande, jeudi 13 mars. La crèche accueille 20 enfants mais aussi des étudiants en formation dans le domaine de la petite enfance et une Maison des 1 000 premiers jours de l'enfant.

Une crèche mais aussi un lieu de formation

Située dans une partie des locaux de l'ancienne école Charles-Auguste Marande, la nouvelle crèche accueille depuis novembre dernier 20 enfants. 400m² ont été rénovés et aménagés spécialement pour l'accueil des enfants, avec des espaces dédiés, une vaste pièce de vie, des espaces de change et des espaces de sommeil.

Les horaires d'ouverture ont été étendus pour répondre aux besoins des familles cinq jours par semaine, de 8h à 18h.

Ce nouveau lieu a été pensé pour faciliter les activités extérieures et favoriser le lien des enfants avec la nature. Ainsi, le préau permet aux enfants de faire la sieste à l'extérieur, quel que soit le temps. Les jeux sont en bois et installés sur un tapis de copeaux. Les enfants sont immergés dans un environnement végétalisé avec des zones enherbées et des arbres.

Charles-Auguste Marande est aussi une crèche d'application. Elle sert de lieu de formation pour les étudiants havrais (auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, CAP accompagnant éducatif petite enfance ou encore assistants maternels) qui, par groupe de 15, peuvent observer derrière une vitre sans tain la mise en application des postures professionnelles et les connaissances acquises durant leur formation.

Une maison des 1 000 premiers jours

Après la Fabrique Louis Blanc, la crèche va accueillir la deuxième Maison des 1 000 premiers jours de l'enfant du Havre. Lieu d'écoute, d'échange et de rencontre sur la parentalité, ce dispositif gratuit est destiné aux parents ou futurs parents pour répondre à leurs questions et les accompagner depuis le quatrième mois de grossesse jusqu'à l'entrée en maternelle de l'enfant.