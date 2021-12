Le Havre. Le port de pêche du Havre inauguré

Les installations du port de pêche du Havre (Seine-Maritime) sont implantées depuis 1996 sur le domaine public maritime du port du Havre. Et pourtant, il n'existait pas officiellement. C'est finalement le département de Seine-Maritime qui en assure la gestion depuis le 1er janvier 2019 (c'est la seule administration habilitée). L'exploitation est, quant à elle, exercée par la CCI Seine-Estuaire, comme pour le port de Fécamp. Pour mieux structurer ce port de pêche du Havre, des travaux étaient indispensables. Le coût des premiers investissements s'élève à plus de 1 400 000 euros.

#PORT Inauguration du port de pêche du Havre

plus moderne et plus sécurisé, il offre aux pêcheurs des conditions d'exercices plus convenables#peche pic.twitter.com/5BkC9jTGOy — Seine-Maritime (@seinemaritime) September 4, 2019

Travaux réalisés

• Dragage du port.

• Remplacement des pontons et des passerelles d'accès.

• Remplacement des équipements (balance de pesée, bornes eau/électricité, moyen de levage).



Travaux à venir

• Sécurisation du site (aménagement des terre-pleins quais de l'île et de Southampton avec contrôles d'accès, clôtures, éclairage public, vidéosurveillance et mini-déchèterie). Les travaux sont programmés pour 2020.

• Réhabilitation et modernisation de la station d'avitaillement. Les travaux sont programmés pour 2020-2021.



