Le Havre. MSC inaugure son plus gros paquebot [Photos]

C'est le nouveau fleuron de MSC Croisières (Italie) : le MSC Grandiosa. Le plus grand navire de sa flotte a été construit à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Sa croisière inaugurale, commencée le vendredi 1er novembre 2019 de Saint-Nazaire se clôturera le 9 novembre 2019, à Hambourg (Allemagne) en passant par Le Havre (Seine-Maritime) et Rotterdam (Pays-Bas).

Une escale promotion

MSC Croisières a présenté le navire à la presse française et aux voyagistes tricolores au Havre. Le Grandiosa est arrivé le vendredi 1er novembre dans la soirée pour repartir le dimanche à la mi-journée. 2 500 personnes ont été invitées pour faire la promotion de la compagnie et de la croisière en général. Le marché est en pleine expansion en Europe mais continue à peiner en France (environ 500 000 croisiéristes par an contre plusieurs millions en Allemagne et en Grande-Bretagne).

17 paquebots construits en 10 ans

La compagnie italienne est relativement jeune dans le monde de la croisière. Elle n'a que 17 ans d'existence, mais elle est déjà devenue le premier acteur du marché européen et le quatrième mondial. MSC table sur plus de cinq millions de voyageurs transportés sur ses paquebots en 2027. Elle s'est lancée dans un vaste plan de construction de navires : entre 2017 et 2027, 17 paquebots vont être construits (essentiellement à Saint-Nazaire).

Écoutez Patrick Pourbaix, le responsable France, Luxembourg et Belgique de MSC Croisières :

6 334 passagers pour 1 704 membres d'équipages

Le MSC Grandiosa est le plus gros navire de la flotte de MSC Croisières. Les chiffres sont assez impressionnants : 331 mètres de long, 43 mètres de large et 67 mètres de haut. Ses 19 ponts peuvent accueillir 6 334 passagers et 1 704 membres d'équipages. On retrouve à bord des piscines, des bars, des restaurants, un chocolatier, un coiffeur, des boutiques de luxe, des espaces de jeu pour les enfants et les adultes (avec bowling ou encore simulateur de F1), une exposition permanente de 26 dessins d'Edgar Degas, ainsi que deux salles de spectacles.

L'impact environnemental

Patrick Pourbaix a beaucoup insisté au Havre sur l'aspect environnemental des croisières, bien conscient de la gêne occasionnée par l'échappement des fumées. Un procès injuste pour le responsable qui parle d'importants efforts. Le Grandiosa a été équipé de systèmes de filtration pour réduire les émissions de NOx et SOx. Les prochains navires pourront utiliser du Gaz naturel liquéfié (GNL). De plus, les navires n'embarquent pas d'eau potable à bord (un système de dessalinisation est embarqué), les eaux usées sont purifiées avant évacuation et les déchets sont triés.

Écoutez Patrick Pourbaix, le responsable France, Luxembourg et Belgique de MSC Croisières :

En 2020, MSC Croisières organisera une petite vingtaine de croisières au départ du Havre.