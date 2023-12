[Vidéo] Le Havre. Découvrez la vue à 360° depuis la nouvelle tour Alta

Sa forme vrillée a déjà séduit les amateurs d'architecture moderne. Nichée entre l'espace Niemeyer et le centre reconstruit d'Auguste Perret, au Havre, la tour Alta va prendre vie à partir du lundi 18 décembre, après un peu plus de trente mois de travaux.

5 410€ le m2

Ce bâtiment de dix-sept étages, dont le sommet culmine à 58 m de haut, comprend soixante-quatre logements et une crèche d'une soixantaine de berceaux, qui ouvrira ses portes dans quelques mois, au rez-de-chaussée. Parmi les acquéreurs - qui ont déboursé en moyenne 5 410€ par m2 - 55% sont Havrais ou Seinomarins et 60% en feront leur résidence principale, précise Sogeprom, à la manœuvre depuis neuf ans sur ce projet.

La conception de la tour a été imaginée par le cabinet d'architecture Hamonic + Masson & Associés. "Il y avait une forte demande d'en faire un projet iconique, qui dégage une force visuelle, sans faire de pastiche de Perret ou Niemeyer, qui sont toutefois deux portes d'entrée" relate Gaëlle Hamonic. Travailler le béton "était presque une obligation", poursuit Jean-Christophe Masson. Si les réunions impliquant historiens et architectes des bâtiments de France ont été nombreuses, la principale règle était "de ne pas rivaliser avec l'église Saint-Joseph (107m) en termes de hauteur".

Au seizième, une partie du balcon qui entoure l'appartement.

Les logements du bas possèdent de larges terrasses. Plus le bâtiment s'élève et plus les plateaux sont réduits. On retrouve un seul appartement aux 13e, 14e, 16e et 17e étages, conformément à la demande de certains acquéreurs qui ont acheté plusieurs lots. Ces logements possèdent un balcon qui fait tout le tour de l'appartement, offrant une vue à 360° sur la ville. Malgré ce spot idéal, le maire, Edouard Philippe, a récemment démenti avoir acheté un logement dans cette tour !

Le bassin du commerce.

La tour côtoie l'espace Niemeyer et son Volcan, qui abrite la scène nationale.