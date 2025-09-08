En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
[En images]. Le Loto du Patrimoine 2025 et le sculpteur Jean-Marc de Pas, propriétaire du château de Bois-Guilbert, unis pour sauver sa serre

Patrimoine. Vestige des premières serres privées de France dans la première moitié du XIXe siècle, la serre du château de Bois-Guilbert près de Rouen a été retenue par le Loto du Patrimoine 2025.

Publié le 08/09/2025 à 10h00 - Par Alexandre Leno
[En images]. Le Loto du Patrimoine 2025 et le sculpteur Jean-Marc de Pas, propriétaire du château de Bois-Guilbert, unis pour sauver sa serre
Jean-Marc de Pas est l'actuel propriétaire et héritier du domaine, descendant de Charles Le Pesant, cousin de la mère de Pierre et Thomas Corneille qui bâtit en 1620 le château de Bois-Guilbert. Ses oeuvres sont connues à l'international. - Alexandre Leno

Construite en 1845 par Abel d'Arboval, l'ancêtre de l'actuel propriétaire, le sculpteur Jean-Marc de Pas, la serre du château de Bois-Guilbert, fermée depuis 2024, est en danger. Heureusement, son état a alerté la Fondation du Patrimoine qui l'a retenue pour son Loto 2025. Bien qu'elle ne soit pas encore classée au titre des Monuments historiques, cette construction est probablement l'une des toutes premières serres privées de France. "A cette époque ce sont souvent les grands princes ou les pays qui font construire ces grandes verrières qu'on appelle en France des jardins d'hiver, une serre privée était très rare", explique Stéphanie de Pas, épouse du sculpteur, en charge notamment du Jardin des Sculptures du domaine de Bois-Guilbert.

Le domaine de Bois-Guilbert fête cette année ses 400 ans. Tout comme sa serre, le site n'est ni classé ni inscrit aux Monuments historiques. Il accueille pourtant 15 000 visiteurs tous les ans et quelque 4 000 scolaires.Le domaine de Bois-Guilbert fête cette année ses 400 ans. Tout comme sa serre, le site n'est ni classé ni inscrit aux Monuments historiques. Il accueille pourtant 15 000 visiteurs tous les ans et quelque 4 000 scolaires.

La serre du château de Bois-Guilbert s'inspire des premières du genre en France dans les années 1830. Elle est réalisée en fer et verre avec des montants en fonte moulurés et décorés qui participent à son élégance.La serre du château de Bois-Guilbert s'inspire des premières du genre en France dans les années 1830. Elle est réalisée en fer et verre avec des montants en fonte moulurés et décorés qui participent à son élégance.

Le site de Bois-Guilbert accueille un incroyable Jardin des Sculptures fondé en 1985 par le sculpteur et propriétaire Jean-Marc de Pas, offrant un parcours onirique à travers 70 œuvres de l'artiste.Le site de Bois-Guilbert accueille un incroyable Jardin des Sculptures fondé en 1985 par le sculpteur et propriétaire Jean-Marc de Pas, offrant un parcours onirique à travers 70 œuvres de l'artiste.

Un lourd chantier

"Cela fait plusieurs dizaines d'années que la serre est en péril, il y a encore quelque temps on pouvait intervenir sur la toiture pour enlever la végétation et la nettoyer mais aujourd'hui c'est trop risqué, l'édifice est trop fragile, il y a urgence à intervenir." Pour le chantier, il faudra d'ailleurs démonter entièrement la verrière puis la remonter sur place. Il faudra notamment réhabiliter certaines moulures qui ont disparu, ainsi que les ouvrants latéraux et ceux fixés sur la toiture. Les soubassements devront aussi être restaurés. Le coût des travaux est estimé à environ 120 000 euros.

En péril depuis une dizaine d'années en raison de la corrosion, la petite serre de 24m² est laissée à l'abandon et envahie par la végétation, faute de moyens pour la réhabiliter. Il faudra près de 12 mois de chantier pour la rénovation.En péril depuis une dizaine d'années en raison de la corrosion, la petite serre de 24m² est laissée à l'abandon et envahie par la végétation, faute de moyens pour la réhabiliter. Il faudra près de 12 mois de chantier pour la rénovation.

