Cherbourg. 117 nouveaux logements attendus pour la fin de l'année 2026

Le 24 janvier 2025, les premières pierres des résidences "Cap de Saire" et "Pont Tournant" ont été posées dans le centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin en présence de Benoît Arrivé, maire de la ville. Pour répondre aux besoins des habitants, les deux immeubles voisins proposeront bientôt 117 nouveaux logements répartis sur quatre étages.

Des logements pour les étudiants et les familles

Les habitations, allant du T1 au T4, seront adaptées pour les étudiants mais aussi pour les familles ou les jeunes actifs. Dans la résidence "Cap de Saire", chaque logement disposera d'un espace extérieur et de places de parking. Le site de "Pont Tournant", plus particulièrement consacré aux étudiants, disposera d'espaces communs comme une cafétéria, une salle commune, une laverie ou encore un local pour les vélos. Les deux résidences verront le jour dans le centre de Cherbourg, à proximité des quartiers historiques, des commerces, du port et de la gare.

La livraison des travaux est prévue pour la fin de l'année 2026.