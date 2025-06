Cherbourg-en-Cotentin. Collision entre une ambulance des sapeurs-pompiers et une voiture

Une ambulance des sapeurs-pompiers et une voiture sont entrées en collision à une intersection, dimanche 29 juin, vers 18h, à Cherbourg-en-Cotentin. L'ambulance avec gyrophare et deux tons se rendait sur une intervention.

Trois sapeurs-pompiers légèrement blessés

Trois sapeurs-pompiers âgés de 24, 36 et 49 ans ont été légèrement blessés. Dans la voiture, un homme de 66 ans a été grièvement blessé et une femme de 57 ans a été plus légèrement blessée. Pas moins de 21 sapeurs-pompiers ont été mobilisés ainsi qu'une équipe du Smur sur cet accident de la circulation.

