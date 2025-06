Cherbourg. Les marins-pompiers fêtent les 60 ans de leur caserne

A Cherbourg, la caserne des marins-pompiers fête ses 60 ans sur le site de Chantereyne. Pour l'occasion, la compagnie organise plusieurs événements dès la fin du mois de juin, l'occasion pour les visiteurs de rencontrer les marins-pompiers et d'en savoir un peu plus sur leur quotidien.

Bal, portes ouvertes et course d'obstacles

Le premier rendez-vous est prévu le 29 juin : une course d'obstacles familiale organisée à Cherbourg sur le stade de la Saline de 9h à 12h. Le jeu est très simple, des parcours plus ou moins longs seront mis en place et les concurrents pourront s'y affronter. "Le but du jeu est avant tout de s'amuser, il n'y aura ni classement ni chronomètre", détaille Yannick Descorde le commandant de la caserne. Une participation de 5€ par joueur sera reversée au profit de l'association "Entraide Marine", pensez à vous inscrire.

Les marins-pompiers organisent aussi pour la première fois un bal le 11 juillet à la caserne de Chantereyne. Cette fois-ci, le rendez-vous est fixé dès 18h, il y aura de quoi boire et manger sur place. L'entrée est à 3€ et gratuite jusqu'à 12 ans. Les inscriptions sont recommandées.

Trois événements pour les 60 ans de la caserne

La fête nationale offre aussi une bonne raison pour les équipes d'ouvrir les portes de leur caserne. Le 14 juillet, après le traditionnel défilé des troupes dans la ville, les marins-pompiers accueillent les visiteurs sur le site de Chantereyne, un excellent moment pour leur poser des questions, mieux connaître leur quotidien et découvrir leur matériel.

Les marins-pompiers, formés pour agir dans le domaine maritime