Cherbourg. Un collectif contre la hausse des tarifs des places au port Chantereyne

Un collectif d'usagers du port Chantereyne à Cherbourg s'est créé mi-décembre. Il s'appelle "En colère Chantereyne" et a vu le jour après l'annonce par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin d'une augmentation des tarifs des abonnements des places dans le port, en 2024.

Un rassemblement organisé

Un rassemblement était organisé dimanche 7 janvier devant le bar-restaurant La Bacouette. Il avait pour objet : "Vous n'êtes pas satisfaits du tarif 2024 des abonnements des places de port ? Envie de réagir ? Que faire ? Venez en discuter". Une quarantaine de plaisanciers étaient présents. Face à cette augmentation des tarifs, des usagers évoquent notamment un manque d'entretien. Une pétition a été lancée et un rendez-vous avec le maire va être demandé. D'autres actions sont en cours de réflexion.

"L'un des ports les moins chers"

Muriel Jozeau-Marigné, adjointe au maire de Cherbourg en charge de la plaisance et du nautisme, et Antoine Levavasseur, directeur des ports de Cherbourg, étaient présents ce dimanche 7 janvier, pour justifier cette hausse qui avait déjà été évoquée par le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé mercredi 6 décembre. Il avait notamment indiqué une forte augmentation des coûts liés à l'exploitation, aux matériaux et à l'énergie. On serait de 4 à 25€ en plus par mois selon la taille du bateau. "Même avec cette augmentation, port Chantereyne restera l'un des moins chers de la façade maritime", avait-il ajouté.

7,5 millions d'euros investis sur 15 ans

Par ailleurs, la Ville prévoit sur les 15 prochaines années d'investir au moins 7,5 millions d'euros. Parmi les différents investissements, la création d'un port à sec, des chantiers de renouvellement et d'extension de pontons, des travaux en lien avec le développement durable, ou encore la continuité de la promenade piétonne sécurisée.