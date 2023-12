Cherbourg. Le port Chantereyne reste aux mains de la Ville

Le port Chantereyne à Cherbourg reste aux mains de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, comme c'est le cas depuis 50 ans. Les élus ont acté en conseil municipal le renouvellement de la concession du port pour les 15 prochaines années mercredi 6 décembre. La décision a été rendue quelques jours plus tôt par le propriétaire Ports de Normandie.

Une "bonne nouvelle"

Cette annonce est une "bonne nouvelle" pour le maire Benoît Arrivé qui pense que "le port, si la gestion était revenue à un privé, aurait eu comme conséquence une forte augmentation des tarifs". Muriel Jozeau-Marigné, adjointe au maire à la plaisance et au nautisme à Cherbourg-en-Cotentin, annonce que "l'histoire continue".

Muriel Jozeau-Marigné revient sur cette "bonne nouvelle" Impossible de lire le son.

Des investissements de 7,5 millions d'euros

Au moins 7,5 millions seront investis sur les 15 prochaines années. Parmi les différents investissements, la création d'un port à sec, des chantiers de renouvellement et d'extension de pontons, des travaux en lien avec le développement durable, ou encore la continuité de la promenade piétonne sécurisée…

Les investissements prévus au port selon Muriel Jozeau-Marigné Impossible de lire le son.

Une liste d'attente

Par ailleurs, il y a une longue liste d'attente pour y mettre son bateau, entre 6 mois et un an selon les différentes catégories. Entre 250 et 300 personnes sont sur cette liste d'attente. Chantereyne compte 1600 anneaux. Avec les ports de Querqueville et Tourlaville, dont ce dernier est désormais sous la gestion de Cherbourg-en-Cotentin, on est à plus de 2000 anneaux, ce qui fait de Cherbourg-en-Cotentin le huitième port de plaisance de France.